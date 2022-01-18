Appuis de fenêtre et Seuils de porte OPTI’ONE

Hauteur Hors tout : 10 cm

Hauteur Talon : 7 cm

Hauteur du nez : 5 cm

Pour Tableau enduit fini de 40 cm – Longueur d’appui 52,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 50 cm – Longueur d’appui 62,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 60 cm – Longueur d’appui 72,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 70 cm – Longueur d’appui 82,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 80 cm – Longueur d’appui 92,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 90 cm – Longueur d’appui 102,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 100 cm – Longueur d’appui 112,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 110 cm – Longueur d’appui 122,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 120 cm – Longueur d’appui 132,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 130 cm – Longueur d’appui 142,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 140 cm – Longueur d’appui 152,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 150 cm – Longueur d’appui 162,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 160 cm – Longueur d’appui 172,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 170 cm – Longueur d’appui 182,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 180 cm – Longueur d’appui 192,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 200 cm – Longueur d’appui 212,8 cm monobloc

Pour Tableau enduit fini de 240 cm – Longueur d’appui 252,8 cm monobloc