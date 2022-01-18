Appuis de fenêtre et Seuils de porte OPTI’ONE
Afin de réduire la pénibilité sur les chantiers tout en réduisant le temps de mise en œuvre de ses produits, Weser innove en proposant sa solution 2 en 1 appui de fenêtre et seuil de porte, L'opti'One sublimera l'habitation grâce à sa finition parfaite et ses coloris tendances.
Avantages produit :
- 1ère solution surbaissée pour une pose en appui ET en seuil.
- Une profondeur de gamme adaptée aux besoins : de 50 cm à 250 cm en monolithique (170 cm et + à partir du 1er semestre 2022).
- La pose simplifiée nouvelle génération : Gain de temps de 60% par rapport aux solutions classiques. Utilisable en zone parasismique, Solution allégée de 35% par rapport à un Appui Nez Arrondi. Cette nouvelle solution est l’une des plus légère du marché, Rejingot affleurant à la façade pour éviter toutes coulures, Les oreilles du produit permettent l’ajustement identique du nez en débord sur tous les ouvrants, Sécurisation de la pose. Installation par l’intérieur du bâtiment, Les oreilles dépassent de 5 cm de chaque côté afin garantir la pose parfaite des compribandes.
- Une finition parfaitement lisse.
- Une grande légèreté pour faciliter la pose et le transport. Avec un poids de 31 kg/ml, nous offrons : la réduction de la pénibilité, l’accélération de la pose du produit, le transport sur une seule palette, le besoin en appuis et seuils d’une maison individuelle.
- La compatibilité avec la plupart des menuiseries présentes sur le marché, garantit un réel confort de pose. Ainsi, plus besoin de découper les menuiseries sur le chantier (grumelage).
- Le confort de franchissement des seuils de porte et baie vitrée nécessite une pente faible mais suffisante pour garantir le bon écoulement des eaux. Notre pente de 4,8% est la juste équation entre le besoin de confort d’usage tout au long de notre vie et le parfait écoulement des eaux pluviales.
- La conception de notre Appui/Seuil permet la pose dans toutes les régions et pour toutes les typologies de construction de maison individuelle.
- Pour faciliter la gestion des produits, des marquages latéraux ont été intégrés de chaque côté du produit. Vous y trouverez la marque WESER et la longueur du produit (cote hors-tout en cm). Retirez 10 cm pour avoir la « cote tableau ».
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Hauteur Hors tout : 10 cm
Hauteur Talon : 7 cm
Hauteur du nez : 5 cm
Pour Tableau enduit fini de 40 cm – Longueur d’appui 52,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 50 cm – Longueur d’appui 62,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 60 cm – Longueur d’appui 72,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 70 cm – Longueur d’appui 82,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 80 cm – Longueur d’appui 92,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 90 cm – Longueur d’appui 102,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 100 cm – Longueur d’appui 112,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 110 cm – Longueur d’appui 122,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 120 cm – Longueur d’appui 132,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 130 cm – Longueur d’appui 142,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 140 cm – Longueur d’appui 152,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 150 cm – Longueur d’appui 162,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 160 cm – Longueur d’appui 172,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 170 cm – Longueur d’appui 182,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 180 cm – Longueur d’appui 192,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 200 cm – Longueur d’appui 212,8 cm monobloc
Pour Tableau enduit fini de 240 cm – Longueur d’appui 252,8 cm monobloc
Divers
L'appui seuil Opti'One est disponible en teinte "Blanc tradition" ainsi que "Gris Galet"
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Weser
- Afficher plus
Parement mural Murok Akansas
Murok Arkansas : un parement léger pour une mise en œuvre optimale ! De tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. L’originalité du parement...
Pilier de portail Steel'In
Un pilier de clôture alliant pierre reconstituée et l’acier inoxydable pour un rendu moderne et épuré. Faites le choix du minimalisme distingué. Le pilier Steel’in...
L’Alverstone, un parement mural alliant modernité et simplicité de pose
Weser est soucieux de l’évolution des besoins de ses consommateurs, mais également des conditions de pose de ses produits. Ce nouveau modèle de parement offre une facilité...
Seuil Universel WESER
Le seuil Universel constitue une solution simple et efficace pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite comme la réglementation l'exige dans de nombreuses...
Chaperon OPTIPOSE® de 1 mètre plat WESER
Vraiment innovant, le couvre-mur ou chaperon OPTIPOSE® s’impose par son système d’emboîtement original et unique offrant une finition parfaite et une protection optimale de...
Gamme Balustrade Weser
La Balustrade est l'élément décoratif de protection qui apporte, de façon indéniable, du caractère à une construction ou à un espace vert. Afin...
Appui de fenêtre à pose simplifiée SLIM Weser
Afin de simplifier la gamme spécifique réservée aux grandes isolations, Weser concentre sa gamme 39 sur le modèle d’appui à Pose Simplifiée. Weser en...
Pilier de clôture Trigone Weser
Telles les facettes d’une pierre précieuse taillée dans le cristal, les lignes sobres des éléments de pilier Trigone brilleront alors qu’elles seront traversées...
Pilier de clôture Platinum personnalisable Weser
C’est parce que votre exigence est notre raison d’être que nous avons développé la gamme de piliers Platinum. Optez pour le contraste des matières avec l’alliance...
Kits portails et portillons Weser
Avec ses Kits portails (2 piliers complets par palette) et portillons (1 pilier complet par palette), Weser vous propose des ensembles complets de piliers de clôtures, pour la majorité de...