ConnexionS'abonner
Fermer

Chaperons Optipose Dark

Partager le produit
WESER SAS

Vraiment innovant, le couvre-mur ou chaperon OPTIPOSE® s’impose par son système d’emboîtement original et unique offrant une finition parfaite et une protection optimale de votre mur pour en assurer sa longévité.

Ces produits parfaitement calibrés assurent, de manière élégante et moderne, la finition de vos murs et murets en laissant la possibilité d’y installer n’importe quel type de clôture. Sa conception très étudiée permet une mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo. Le choix de la largeur du chaperon est déterminé par la largeur du mur enduit fini.

Plus produit :

  • Chaperon plat permettant la pose de n’importe quel type de clôture.
  • Jonction des chaperons par un joint mince d’étanchéité en acrylique facile à appliquer.
  • 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
  • Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
  • Permet de s’affranchir de la protection et du nettoyage dus aux joints traditionnels.
  • Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
  • Équipé de « goutte d’eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
  • Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
  • Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
  • Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
  • Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
  • Fabriqué en France.
  • 2 largeurs :
  • Pour mur fini de 22 cm maxi : 49 (49,5) x 28 x 4/5,2 cm
  • Pour mur fini de 27 cm maxi : 49 (49,5) x 33 x 4/5,4 cm
     

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Teintes Dark disponible en :
2 pentes : 49 x 33
2 pentes : 49 x 28
1 pente : 49 x 33
1 pente : 49 x 28
Plat : 49 x 33
Plat : 49 x 28

Produit résistant au gel
Fabrication Française

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
WESER SAS - Batiweb

Spécialiste de la Pierre Reconstituée et du Béton Décoratif, WESER offre...

1 Route de Cléré
37130 MAZIERES DE TOURAINE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.