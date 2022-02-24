Chaperons Optipose Dark

Vraiment innovant, le couvre-mur ou chaperon OPTIPOSE® s’impose par son système d’emboîtement original et unique offrant une finition parfaite et une protection optimale de votre mur pour en assurer sa longévité.



Ces produits parfaitement calibrés assurent, de manière élégante et moderne, la finition de vos murs et murets en laissant la possibilité d’y installer n’importe quel type de clôture. Sa conception très étudiée permet une mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo. Le choix de la largeur du chaperon est déterminé par la largeur du mur enduit fini.



Plus produit :

Chaperon plat permettant la pose de n’importe quel type de clôture.

Jonction des chaperons par un joint mince d’étanchéité en acrylique facile à appliquer.

50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.

Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.

Permet de s’affranchir de la protection et du nettoyage dus aux joints traditionnels.

Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.

Équipé de « goutte d’eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.

Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.

Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).

Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.

Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.

Fabriqué en France.

2 largeurs :

Pour mur fini de 22 cm maxi : 49 (49,5) x 28 x 4/5,2 cm

Pour mur fini de 27 cm maxi : 49 (49,5) x 33 x 4/5,4 cm

