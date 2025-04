Arrêts de cornière : le profilé de finition intérieur qui s'adapte à vos envies déco

Usage en intérieur uniquement, en sol ou en mur (usage extérieur pour le laiton). Trafic intense

Conseils de pose : les arrêts de cornières métalliques peuvent se poser sur les murs comme sur les sols.

Pose pour modèles cintrables : Même mise en œuvre, mais après cintrage et recoupe des profilés et avant d’enduire le support de colle, il est nécessaire de fixer mécaniquement les profilés sur le support.

Finition : disponible en 12 différentes finitions (Grès - Granit foncé - Titane brossé - Naturel brossé - Brillant - Bronze - Noir - Or - Or brossé - Titium - Laqué blanc - Laiton brossé)

Dimensions : 3 mm / 4,5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 12,5 mm / 15 mm

Longueur : 2.50 m / 2.70 m (laiton)