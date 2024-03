BALMERO : le garde-corps fenêtre en verre alliant fonctionnalité et esthétique

Avec son partenaire Glassline, CROSO France propose un produit attendu par les professionnels exigeants en matière de sécurité des usagers : le balcon français BALMERO. Simple et élégant, BALMERO offre une protection antichute fine et légère pour les fenêtres de grande hauteur en toute transparence. Une protection fiable tout en préservant la vue imprenable sur l’extérieur.

Deux types de profilé en aluminium BALMERO sont disponibles :

Balmero 35 (dimensions 45 x 35 mm) et Balmero 45 (dimensions 45 x 45 mm).

BALMERO est compatible avec tous types de fenêtre : fenêtre en PVC avec noyau en acier, fenêtre en aluminium, fenêtre en bois, fenêtre en bois-aluminium.

Et pour faciliter la vie des professionnels, CROSO France et Glasssline proposent un kit BALMERO regroupant profilé et verre aux dimensions souhaitées.

Outre sa fonction première de protection contre les chutes, BALMERO a l’avantage d’apporter une touche esthétique au bâtiment. La transparence et la simplicité visuelle s’intègre harmonieusement à l’architecture moderne, créant ainsi une atmosphère élégante.

Ce produit associe design et fonctionnalité pour des installations esthétiques mais aussi faciles à poser.