Bardage clin structuré PVC 167 mm pour murs extérieurs P 1036

DECEUNINCK propose le bardage clin structuré en PVC disponible sous la référence P 1036 : un matériau à la fois robuste et esthétique particulièrement pensé pour habiller les murs extérieurs de tout type de projet architectural.



Cette solution pour le bâtiment séduit les concepteurs d’espaces grâce à sa surface en relief et un chevauchement à la pose faisant de ce matériau une alternative intemporelle au design exceptionnel.



Ce revêtement hautement qualifié permettant de protéger les parois extérieures en toute efficacité est réalisé en PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide et nervuré.



Le bardage P 1036 est disponible en 8 teintes masse structurées marquantes : blanc, gris clair, beige, blanc crème, macchiato, sable, gris perle et gris ardoise.



La mise en œuvre de bardage P 1036 est facilement réalisable grâce à différents accessoires : la pose se fait à l’horizontale avec une fixation par pointes ou vis.



Ce revêtement pour murs extérieurs est quasiment sans entretien, 100% recyclable et résiste remarquablement aux intempéries.



Le bardage P 1036 est proposé sous une garantie de 10 ans.