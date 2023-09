Coffre de volet roulant bloc baie PVC Storbox 2.0

Fabrication optimisée avec 8 pièces seulement, sans vis et sans silicone

SAV aisé grâce à son système de tiroir

Rigidité 30% supérieure à celle des coffres standards

Pour dormant monobloc, neuf et rénovation

Pour les menuiseries à frappe et les coulissants

Compatible toutes gammes de menuiseries : PVC, Alu, Bois et composite.

Acoustique jusqu'à 57 dB

Thermique Uc = 1,0

Résistance à l'air C4

100% recyclable