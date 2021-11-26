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Coffre de volet roulant bloc baie PVC Storbox 2.0

DECEUNINCK SAS

Storbox 2.0 est un coffre de volet roulant révolutionnaire, pensé par et pour les professionnels de la menuiserie et de la fermeture.
Méthode de fabrication, assemblage, design, pose, SAV, sécurité : tout a été pensé pour la satisfaction des fabricants poseurs.
Storbox 2.0 ne nécessite aucun renfort jusqu'à 2 m.
Existe en deux dimensions : hauteurs de coffre 220 mm et 190 mm pour une profondeur identique de 240 mm.
Large gamme de coloris.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabrication optimisée avec 8 pièces seulement, sans vis et sans silicone
SAV aisé grâce à son système de tiroir
Rigidité 30% supérieure à celle des coffres standards
Pour dormant monobloc, neuf et rénovation
Pour les menuiseries à frappe et les coulissants
Compatible toutes gammes de menuiseries : PVC, Alu, Bois et composite.
Complément à la gamme de menuiserie Elegant
Acoustique jusqu'à 57 dB
Thermique Uc = 1,0
Résistance à l'air C4
100% recyclable

Matériaux

  • PVC

Divers

Application : pour le neuf et la rénovation.

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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