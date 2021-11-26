Coffre de volet roulant bloc baie PVC Storbox 2.0

Storbox 2.0 est un coffre de volet roulant révolutionnaire, pensé par et pour les professionnels de la menuiserie et de la fermeture.

Méthode de fabrication, assemblage, design, pose, SAV, sécurité : tout a été pensé pour la satisfaction des fabricants poseurs.

Storbox 2.0 ne nécessite aucun renfort jusqu'à 2 m.

Existe en deux dimensions : hauteurs de coffre 220 mm et 190 mm pour une profondeur identique de 240 mm.

Large gamme de coloris.