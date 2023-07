Bassin de collecte des eaux pluviales

Les modules alvéolaires nidaplast constitués de plus de 95% de vide permettent de collecter et stocker les eaux pluviales dans des bassins de rétention enterrés. Les blocs alvéolaires nidaplast sont utilisés pour différentes applications : infiltration des eaux pluviales, stockage enterré des eaux de pluie, tranchées drainantes, puits perdus...

Un canal de diffusion et de sédimentation en partie basse des modules empêche le colmatage des matières en suspension dans l'ouvrage et permet un hydrocurage du bassin.

La mise en oeuvre du bassin est rapide et facile : les blocs nidaplast sont manuportables et empilables. Ils peuvent être découpés sur le chantier aux dimensions souhaitées pour répondre à tout type de forme de bassins.

Pour la réalisation de bassins étanches, les modules alvéolaires sont alors enveloppés dans une membrane d'étanchéité.

Les bassins de stockage d'eaux pluviales peuvent ensuite accueillir un corps de chaussée, des espaces verts... Nos blocs en nid d'abeille peuvent recevoir des hauteurs de remblai allant jusqu'à 4,3 m.