Bati BIBLIO : La Bibliothèque numérique du Bâtiment

Le service en ligne Bati BIBLIO c’est :

Un catalogue exclusif et unique de plus de 100 guides accessibles partout et tout le temps.

Un accès aux mises à jour et aux nouveautés pendant toute la durée de votre abonnement.

Retrouvez l’ensemble des guides CSTB Éditions en version numérique !

Fondés sur l’expertise des équipes du CSTB et de son réseau d’experts partenaires, ces guides illustrés et didactiques complètent et expliquent les textes du référentiel technique et réglementaire. Ils permettent de mieux comprendre et appliquer les règles techniques du secteur du bâtiment.

Ces guides abordent des thèmes aussi variés que le dimensionnement des ouvrages, la conception et la mise en œuvre, la pathologie des bâtiments, la transition écologique, la sécurité incendie, l’accessibilité, etc. Ces contenus concernent aussi bien des constructions neuves que des projets de rénovation et abordent tous les types de bâtiments (maisons individuelles, immeubles d’habitation, ERP).

Grâce à Bati BIBLIO, disposez d’un contenu fiable et actualisé en continu dans tous les domaines de la construction, depuis la conception jusqu’à l’entretien des ouvrages, en passant par les techniques de mise en œuvre.

De nombreuses fonctionnalités vous permettront :