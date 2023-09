Bâtiments et infestations fongiques : prévention, diagnostic et traitements - TEC23

Catégorie : Formation continue

En France, plus d’un tiers du parc de logements est touché par le développement de moisissures, responsables de dégradations, mais aussi de problèmes respiratoires, notamment chez les sujets sensibles.



Désormais, au même titre que la maîtrise des performances énergétiques dans les bâtiments savoir gérer une infestation de nature biologique concerne de nombreux acteurs : gestionnaire de parc, professionnels du logement, du patrimoine culturel et historique, de la santé ou encore de l’agroalimentaire.



Objectifs :

Comprendre les phénomènes de contamination ainsi que les risques inhérents à ces infestations.

Identifier les différentes typologies de désordres à l’origine des infestations.

Connaître les rôles et les responsabilités des différents acteurs.

Découvrir différentes techniques de diagnostic et moyens de traitement ainsi que plusieurs solutions de prévention.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Gestionnaires de parc - Exploitants - Professionnels du logement, du patrimoine culturel et historique, Techniciens sanitaires des agences régionales de santé

Programme :

9h-12h30



Stéphane MOULARAT, ingénieur études et recherche, division Agents biologiques, CSTB.



Généralités sur l’infestation fongique :

Présentation des moisissures.

Prévalence des contaminations dans les bâtiments.

Risques pour la santé des occupants et du cadre bâti.

Cas de la mérule …



Présentation des différentes typologies de désordres hydriques à l’origine des infestations.



Rôle des produits de construction et de décoration dans la croissance microbienne.



14h30-17h30



Stéphane MOULARAT, ingénieur études et recherche, division Agents biologiques, CSTB.



Du diagnostic à la surveillance :

Sous la forme d’étude de cas présentation des techniques de diagnostic.

Moyens de traitement des infestations.



Visite du laboratoire de mycologie.

Présentation des techniques classiques de diagnostic aux solutions de prévention innovante.



Session :