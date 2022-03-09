BIM : les outils de modélisation des études d'électricité
Code formation catalogue/site web : C4103
À l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Maîtriser l'interface utilisateur
- Savoir créer et dimensionner à travers les outils REVIT MEP des réseaux complexes sur le métier de l'électricité
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- éclairage
- BIM
- Électricité
- Afficher plus
