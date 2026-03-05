Formation certifiante : devenez expert d’assuré en construction et immobilier

Dans le BTP et l’immobilier, un sinistre mal géré peut coûter très cher, financièrement comme juridiquement. En cas de fissurations, infiltrations, incendie ou effondrement, l’assuré se retrouve souvent seul face aux compagnies, à leurs experts et à des procédures techniques difficiles à décrypter. C’est là que l’expert d’assuré devient un acteur clé : il défend les intérêts du client, rééquilibre la relation avec l’assureur et veille à une indemnisation juste.

La formation « Expert d’assuré en construction et immobilier » a été conçue pour répondre à ces enjeux. En 6 jours (42 heures), elle professionnalise ceux qui souhaitent intervenir en première ligne sur les sinistres de bâtiments et de chantiers, en leur apportant une vision complète : technique, juridique, assurantielle et rédactionnelle. Certifiante, cette formation atteste d’un véritable niveau d’expertise opérationnelle reconnu sur le marché.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à tous les profils amenés à intervenir sur des sinistres ou des litiges en construction et immobilier, notamment :

Les experts débutants ou en reconversion souhaitant structurer leur pratique ;

Les techniciens, chargés d’affaires, conducteurs de travaux et responsables QSE ;

Les ingénieurs bâtiments / génie civil, économistes de la construction, maîtres d’œuvre ;

Les professionnels de l’assurance (gestionnaires, inspecteurs, souscripteurs) souhaitant se spécialiser sur le BTP et l’immobilier ;

Les conseillers indépendants ou consultants désireux de proposer une offre d’expertise d’assuré à leurs clients.

Que vous soyez dans l’univers du bâtiment ou issu du monde de l’assurance, cette formation vous donne les codes, la méthode et les outils pour intervenir avec crédibilité, du premier constat de sinistre jusqu’au rapport final.

Un parcours structuré en 5 modules complémentaires

→ Module 1 : Introduction au métier d’expert des assurés

Découverte du rôle de l’expert d’assuré, de ses obligations légales et déontologiques.

Panorama des garanties (dommages-ouvrages, responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux…) et des types de sinistres concernés.

Processus d’intervention, relations avec assureurs, assurés et parties prenantes, illustrés par des cas concrets.

→ Module 2 : Analyse technique des sinistres

Identification des sinistres structurels, techniques et environnementaux.

Méthodes d’inspection sur le terrain : relevés, diagnostics, mesures, prises de vues.

Analyse des causes, articulation avec les responsabilités potentielles, étude détaillée d’un sinistre complexe.

→ Module 3 : Gestion des litiges et communication

Techniques de communication et négociation avec assurés et intervenants.

Gestion des contestations et litiges.

Élaboration de recommandations techniques et préventives.

Mise en situation via une simulation d’entretien avec un assuré.

→ Module 4 : Rédaction du rapport d’expertise

Structure type d’un rapport d’expertise clair.

Techniques de rédaction : clarté, objectivité, preuves et illustrations.

Normes et exigences de l’assureur.

Exemples de rapports et corrections collaboratives.

→ Module 5 : Atelier pratique complet : mise en situation, feedback collectif

Diagnostic complet d’un sinistre sur maquette ou site réel.

Rédaction du rapport d’expertise.

Restitution et discussion en groupe.

Analyse des solutions et recommandations proposées.

Tout au long du parcours, les apports théoriques sont systématiquement reliés à des cas de terrain, des retours d’expérience et des mises en pratique, afin de sécuriser les réflexes professionnels.

Une certification pour valoriser votre expertise

Un examen de fin de formation repose sur :

Une évaluation théorique : QCM et cas d’application

Une évaluation pratique : une épreuve orale devant un jury de professionnels

La réussite aux deux évaluations vous permet d’obtenir un Certificat d’Acquis Professionnels « Expert d’assuré en construction et immobilier ». Taux de réussite : 99,99%.

