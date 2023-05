SeCorr C 200 : Corrélateur acoustique

Le SeCorr® C 200 est un corrélateur très puissant portable, moderne, qui permet une localisation prévue sans creusement, fiable, rapide et précise des fuites sur les canalisations enfouies. Son interface utilisateur est structurée de façon claire et concise. De nombreuses fonctions supplémentaires sont à disposition pour des situations de localisation complexes.

Le SeCorr® C 200 est recommandé pour tout utilisateur, qui exploite professionnellement la localisation de fuite, car toutes les situations de localisation du quotidien peuvent être gérées. Différents diamètres, longueurs de canalisation, matériaux et sections de canalisation peuvent être mesurés sans problèmes.