Biofib toiture isolant thermique de chanvre et textile recyclé

Biofib toiture est un isolant thermique biosourcé composé de fibres de chanvre cultivé en France et de textiles recyclés.

Léger et facile à manipuler, il garantit un excellent confort de pose ainsi qu’une très bonne tenue mécanique. Développé pour l’isolation des rampants, il répond efficacement aux enjeux de performance énergétique en limitant les déperditions de chaleur et les surchauffes estivales. Sa mise en œuvre, simple et adaptée aux contraintes du bâti existant, facilite son intégration en neuf comme en rénovation.

Les avantages de Biofib toiture :

Confort thermique en toute saison (été / hiver)

Confort de pose (produit léger et peu de poussière à la découpe)

Excellente tenue mécanique

Faible empreinte carbone

Habitat sain sans COV

Matériaux (détail) :