Biofib toiture isolant thermique de chanvre et textile recyclé
Biofib toiture est un isolant thermique biosourcé composé de fibres de chanvre cultivé en France et de textiles recyclés.
Léger et facile à manipuler, il garantit un excellent confort de pose ainsi qu’une très bonne tenue mécanique. Développé pour l’isolation des rampants, il répond efficacement aux enjeux de performance énergétique en limitant les déperditions de chaleur et les surchauffes estivales. Sa mise en œuvre, simple et adaptée aux contraintes du bâti existant, facilite son intégration en neuf comme en rénovation.
Les avantages de Biofib toiture :
- Confort thermique en toute saison (été / hiver)
- Confort de pose (produit léger et peu de poussière à la découpe)
- Excellente tenue mécanique
- Faible empreinte carbone
- Habitat sain sans COV
Matériaux (détail) :
- Matériaux biosourcés : fibres de chanvre et textiles recyclés
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Composition : 88 % d’un mélange de fibres de chanvre et de textiles recyclés + 12 % de liant
Capacité thermique (Cp) : 1 800 J/kg.K
Conductivité thermique : λ 0,040 W/m.K
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : ≤ 3 µ
Réaction au feu - Euroclasse EN 13501-1 : F
Matériaux
- Matériaux biosourcés
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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