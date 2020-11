Alors que la crise sanitaire rappelle à quel point la santé et le cadre de vie sont importants, Bouygues Construction a lancé son premier UrbanLab sur cette interdépendance, prouvant que les bâtiments et l'aménagement impactent le bien-être et la santé, et qu'il est plus que jamais nécessaire de réorganiser territorialement l'offre de santé pour la remettre au cœur des projets.