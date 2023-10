Caches câbles "COVER"

Cache-câbles extérieur esthétique, innovant, efficace et simple pour cacher les câbles et fils disgracieux fixés et pendants le long des façades des maisons, immeubles ou commerces (en horizontal comme en vertical).

Profilé en élastomère flexible, il n'est pas fermé et laisse l’accès facile aux câbles pour de prochaines interventions (Électricité, téléphonie, fibre optique, TV…).

Il suffit de tirer dessus, il se plie puis reprend sa forme contre le mur quand on le relâche.