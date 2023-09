Tapis SECUROM

Permet de créer un cheminement directionnel sécurisé, aux endroits ou il y a un danger de glissade.

Tapis de sécurité antidérapant R13, intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé.

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d’hôtel, les balcons et terrasses.

Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable…) pour permettre de créer un chemin d’accès 'carrossable et antidérapant' aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes…

Matériaux (détail) :