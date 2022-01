Aujourd’hui, pour répondre à une demande de plus en plus forte de matériels plus respectueux de l’environnement et économiques, particulièrement dans les grandes agglomérations et/ou les zones urbaines, Kiloutou a décidé d’intégrer dans son nouveau catalogue, deux références d’élévateurs articulés hybrides pouvant atteindre respectivement 20 et 17 mètres de hauteur de travail.