Caniveaux coupe-feu GEOFLAM® C-LIGHT

Les GEOFLAM® C Light sont des caniveaux pré-moulés incombustibles, dotés d'une épaisseur de 35 mm, conçus spécifiquement pour les encoffrements de gaines techniques, tels que les conduites de gaz, les fluides médicaux et divers types de canalisations. Ils se distinguent par leur polyvalence, pouvant également servir dans la création de conduits de désenfumage et de ventilation dans certains cas.

Ces caniveaux possèdent des feuillures longitudinales et d’extrémité pour un emboîtement aisé, facilitant ainsi une installation rapide et simple sur les chantiers.Les caniveaux GEOFLAM® C Light offrent une série d'avantages significatifs pour toute installation sur chantier.

Premièrement, leur conception pré-moulée avec couvercle assure une installation rapide et efficace.

De plus, ils sont fabriqués sans silicate de calcium, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement et de la santé.

Ils offrent également la flexibilité d'appliquer une peinture acrylique à base d'eau pour une finition personnalisée.

Leur découpe est aisée, pouvant se faire avec une scie circulaire, une scie sabre ou une scie égoïne, ce qui simplifie grandement leur adaptation aux besoins spécifiques du chantier.

La gamme étendue de dimensions disponibles permet une grande adaptabilité à diverses applications.

Enfin, ces caniveaux répondent non seulement aux normes de sécurité, mais aussi aux exigences environnementales et sanitaires actuelles, offrant ainsi une solution complète et fiable pour les professionnels du bâtiment.

Matériaux (détail) :

Sans silicate de calcium

Labels et certifications (détail) :