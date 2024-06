Protection plats carbone – Plaque coupe-feu GEOTEC® S45

Le monde du bâtiment a connu de nombreuses innovations au fil des années. Les structures en béton armé, bien qu’elles soient la colonne vertébrale de bon nombre de ces bâtiments, ne sont pas à l’abri des défis. Les changements d’affectation, les rénovations, et même les simples réhabilitations peuvent requérir un renforcement structurel.

Qu’est ce qu’un plat carbone ?

Avant de plonger dans les solutions de protection, il est essentiel de comprendre ce qu’est un plat carbone. Imaginons une bande extrêmement résistante, mesurant entre 5 et 15 cm de large et seulement 1,2 mm d’épaisseur. Cette bande est constituée d’une multitude de fibres de carbone, reconnues pour leur grande résistance et leur légèreté. C’est cette propriété qui en fait un choix idéal pour le renforcement des structures en béton.

Le processus de renforcement

Le renforcement ne s’arrête pas à l’application de plats carbone. Le procédé nécessite une préparation minutieuse du support en béton. Une fois que le support est jugé sain, les plats carbones sont collés en utilisant une colle à base de résine époxydique. C’est une méthode qui a fait ses preuves, notamment pour pallier le manque d’acier tendu dans certaines structures : renfort de dalle et de poutre à la flexion ; confinement de poteaux béton ; renforcement au poinçonnement…

La protection cruciale des armatures collées en carbone

Si les plats carbones renforcent les structures en béton, ils présentent un point faible en cas d’incendie. La résine époxydique, utilisée pour leur collage, est vulnérable aux hautes températures. Une exposition à la chaleur peut causer la dégradation de cette résine, rendant ainsi les plats carbones inefficaces.

Afin de permettre une bonne isolation coupe-feu et d’assurer la stabilité au feu des plats carbone et par extension des structures en béton, il est indispensable de garantir une température de la colle utilisée. Cette température maximale, variant entre 45 et 80° C figure dans les avis techniques des fabricants auxquels il conviendra de se reporter.

Face à cette vulnérabilité, nous avons développé une solution unique et fiable : les plaques coupe-feu GEOTEC®. La résistance au feu a été éprouvée et validée par des essais au laboratoire Efectis, qui garantit ainsi la sécurité des structures en béton en cas d’incendie.

Comment pouvons-nous vous aider ?

À la suite de la réalisation d’essais de résistance au feu au sein du laboratoire Efectis, GEOSTAFF® propose l’utilisation des plaques coupe-feu GEOTEC® pour :

La protection des plats carbone sous une poutre

La protection des plats carbone sous une dalle béton

La protection des plats carbone dans un angle de mur

Applications :

Pour protection sous dalle de béton : dans cette configuration, un encollage au moyen de colle GEOCOL ® est réalisé en périphérie du renfort en carbone. Une première épaisseur de protection en plaques coupe-feu GEOTEC ® S est fixée contre le béton à l’aide de vis à béton (entraxe : 400 mm dans les deux directions.) La seconde épaisseur de protection en plaques est fixée à joints décalés sur la première au moyen de vis à bois (entraxe : 200 mm dans les deux directions). Dans le cas où une troisième épaisseur de protection est nécessaire, elle devra être fixée sur la seconde au moyen de vis à bois (entraxes : 200 mm dans les deux directions).

Protection sous un poutre : dans cette configuration, l’habillage de la poutre (dans sa totalité) est mis en oeuvre sur les trois faces. Un encollage au moyen de colle GEOCOL® est réalisé en périphérie du renfort en carbone. La première épaisseur de protection en plaque GEOTEC® est fixée d’une part contre les deux jouées verticales au moyen de vis à béton (entraxe : 400 mm) et d’autre part contre le fond de poutre au moyen de vis à bois (entraxes : 200 mm). La seconde épaisseur de protection est fixée à joints décalés sur la première au moyen de vis à bois (entraxe 200 mm dans les deux directions). Dans le cas où une troisième épaisseur de protection est nécessaire, elle devra être fixée sur la seconde au moyen de vis à bois (entraxes : 200 mm dans les deux directions).

