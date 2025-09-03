ConnexionS'abonner
Fermer

Capsule percement sols amiante EGP

ROMUS
Partager : 

Les capsules EGP SOL sont spécialement conçues pour offrir une solution de perçage sécurisée sur des supports contenant des substances dangereuses telles que l’amiante. Que ce soit pour des travaux au mur ou au sol, ces capsules sont capables de capturer et de retenir les particules fines et ultrafines, y compris l’amiante, le plomb, la silice cristalline, et autres substances nocives.

  • Gel transparent, non nocif, pré-dosé et prêt à l’emploi.
  • Utilisation en sous-section 4 (SS4).
  • En carton de 25 capsules ; Prix à la capsule.

MODE OPERATOIRE :
1. Nettoyer la surface et aspirant puis en utilisant un chiffon humide ou une lingette.
2. Tracer avec précision un repère de perçage.
3. Pré-percer les deux réservoirs jusqu’au gel, par le haut de la capsule et avec un forêt Ø10mm,
4. Enlever l’opercule dessous puis faire ressortir le foret.
5. Placer le foret sur le repère de perçage, puis appliquer fermement la capsule contre le sol.
6. Percer à vitesse lente avec des mouvements de va-et-vient afin de ramener du gel sur le front de percement.
7. Retirer le forêt avec précaution, et tout en laissant la capsule au sol, la presser en appuyant sur le haut et les côtés afin de bien mélanger et emprisonner toute la poussière au gel.
8. Retirer la capsule du sol, nettoyer la zone et les outils avec des lingettes alcoolisées.
9. Placer les capsules utilisées dans un sac de récupération de déchets amiante, clairement identifiés avec le logo amiante. Ces sacs doivent ensuite être évacués vers une installation autorisée à traiter les déchets dangereux.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Réf.194834

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.