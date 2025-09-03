Capsule percement sols amiante EGP

Les capsules EGP SOL sont spécialement conçues pour offrir une solution de perçage sécurisée sur des supports contenant des substances dangereuses telles que l’amiante. Que ce soit pour des travaux au mur ou au sol, ces capsules sont capables de capturer et de retenir les particules fines et ultrafines, y compris l’amiante, le plomb, la silice cristalline, et autres substances nocives.

Gel transparent, non nocif, pré-dosé et prêt à l’emploi.

Utilisation en sous-section 4 (SS4).

En carton de 25 capsules ; Prix à la capsule.

MODE OPERATOIRE :

1. Nettoyer la surface et aspirant puis en utilisant un chiffon humide ou une lingette.

2. Tracer avec précision un repère de perçage.

3. Pré-percer les deux réservoirs jusqu’au gel, par le haut de la capsule et avec un forêt Ø10mm,

4. Enlever l’opercule dessous puis faire ressortir le foret.

5. Placer le foret sur le repère de perçage, puis appliquer fermement la capsule contre le sol.

6. Percer à vitesse lente avec des mouvements de va-et-vient afin de ramener du gel sur le front de percement.

7. Retirer le forêt avec précaution, et tout en laissant la capsule au sol, la presser en appuyant sur le haut et les côtés afin de bien mélanger et emprisonner toute la poussière au gel.

8. Retirer la capsule du sol, nettoyer la zone et les outils avec des lingettes alcoolisées.

9. Placer les capsules utilisées dans un sac de récupération de déchets amiante, clairement identifiés avec le logo amiante. Ces sacs doivent ensuite être évacués vers une installation autorisée à traiter les déchets dangereux.