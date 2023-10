Chariot de soudure Leister "Unifloor 500"

Chariot autotracté, nouvelle génération. Pour souder tous les types de sols, PVC, PUR, antistatiques, ainsi que les sols naturels comme le LINOLEUM.



Contrôle automatique de la température, de la vitesse d’avancement et du débit d’air.



Dispositif de rotation et de placement automatique de la buse : arrêt automatique de l’avance de l’appareil et de la soufflerie lorsque le capteur touche le mur.