ConnexionS'abonner
Fermer

Chaudière industrielle

Aggreko France
Partager : 

Les chaudières Aggreko offrent une chaleur fiable et sans émission pour les besoins temporaires sur chantier.

Faciles à installer, elles sont idéales pour le séchage, le maintien de température ou le remplacement de systèmes existants. Disponibles jusqu’à 2500 kW, elles garantissent une performance optimale.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Format conteneurisé compact
Fioul ou électrique
Jusqu'à 110°C

Divers

Chauffage temporaire
Soutien thermique
Séchage des matériaux
Remplacement de chaudières fixes
Utilisation en zones sensibles

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Aggreko France - Batiweb

Aggreko : L’énergie mobile pour vos chantiers Leader mondial de solutions énergétiques...

5, rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.