Groupe électrogène

Aggreko France
Groupe électrogène – Énergie fiable partout

Nos groupes électrogènes diesel et gaz offrent une alimentation électrique temporaire, mobile et sécurisée pour tous types de chantiers. Disponibles en plusieurs puissances, ils garantissent performance, autonomie et simplicité d’utilisation.

  • Tier 4 / Stage V

Au gaz ou diesel (compatible HVO)
Contrôle à distance avec ARM
Package hybrides Générateur - Batterie
Service de gestion du carburant

Alimentation électrique des outils, éclairages, installations temporaires et système de surveillance
Continuité des opérations (source d'énergie de secours)
Travaux en zones isolées

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Aggreko France

Aggreko : L’énergie mobile pour vos chantiers Leader mondial de solutions énergétiques...

5, rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
France

