Groupe électrogène
Groupe électrogène – Énergie fiable partout
Nos groupes électrogènes diesel et gaz offrent une alimentation électrique temporaire, mobile et sécurisée pour tous types de chantiers. Disponibles en plusieurs puissances, ils garantissent performance, autonomie et simplicité d’utilisation.
Labels et certifications (détail) :
- Tier 4 / Stage V
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Au gaz ou diesel (compatible HVO)
Contrôle à distance avec ARM
Package hybrides Générateur - Batterie
Service de gestion du carburant
Divers
Alimentation électrique des outils, éclairages, installations temporaires et système de surveillance
Continuité des opérations (source d'énergie de secours)
Travaux en zones isolées
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
