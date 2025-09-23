Climatiseur
Les climatiseurs mobiles Aggreko assurent un refroidissement rapide, silencieux et efficace pour les chantiers.
Faciles à installer, ils régulent la température avec un débit d’air élevé, tout en respectant les normes environnementales.
Labels et certifications (détail) :
- EUROVENT
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Large gamme de températures d'air froid et d'applications
Réversible pour une température constante
Equipement insonorisé
Rapidité d'installation
Modulaires
Système d'air frais, d'air recyclé et de filtration de l'air
Divers
Refroidissement temporaire
Soutien aux systèmes CVC
Contrôle climatique
Sécurisation thermique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
