Chauffage électrique
Les chauffages électriques Aggreko offrent une chaleur propre, sûre et immédiate pour les chantiers.
Faciles à installer, ils sont parfaits pour le séchage de matériaux, le maintien hors gel et le confort des équipes, tout en réduisant les émissions et les contraintes logistiques.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
De 18 à 45 kW
De 1700 à 5100 m³/h
Divers
Séchage de matériaux
maintien hors gel
chauffage temporaire
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
