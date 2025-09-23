Groupe froid - Chiller
Les groupes froids Aggreko assurent un refroidissement temporaire puissant, fiable et rapide à déployer.
Ils s’intègrent facilement aux systèmes existants et garantissent une température maîtrisée, même dans les environnements les plus exigeants.
Labels et certifications (détail) :
- Conforme F-Gaz
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Condensation par air ou eau
Modulaire, montage en batterie possible
Divers
Refroidissement de process
Soutien temporaire aux systèmes CVC
Contrôle climatique
Refroidissement de bâtiments
