Aggreko France

Aggreko : L’énergie mobile pour vos chantiers

Leader mondial de solutions énergétiques temporaires, Aggreko accompagne les professionnels du BTP avec des équipements fiables et durables : groupes électrogènes, batteries hybrides, systèmes de chauffage et de refroidissement.

Grâce à son programme Greener Upgrades, l’entreprise propose des solutions à faibles émissions, adaptées aux exigences environnementales de tous les chantiers. Avec une présence étendue à travers de nombreux entrepôts en France, Aggreko assure une réactivité optimale et une couverture rapide du territoire, même dans les zones les plus isolées.