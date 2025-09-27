Aggreko France
91240 Saint-Michel-sur-Orge
France
Aggreko : L’énergie mobile pour vos chantiers
Leader mondial de solutions énergétiques temporaires, Aggreko accompagne les professionnels du BTP avec des équipements fiables et durables : groupes électrogènes, batteries hybrides, systèmes de chauffage et de refroidissement.
Grâce à son programme Greener Upgrades, l’entreprise propose des solutions à faibles émissions, adaptées aux exigences environnementales de tous les chantiers. Avec une présence étendue à travers de nombreux entrepôts en France, Aggreko assure une réactivité optimale et une couverture rapide du territoire, même dans les zones les plus isolées.
Chaudière industrielle
Les chaudières Aggreko offrent une chaleur fiable et sans émission pour les besoins temporaires sur chantier. Faciles à installer, elles sont idéales pour le séchage,...
Climatiseur
Les climatiseurs mobiles Aggreko assurent un refroidissement rapide, silencieux et efficace pour les chantiers. Faciles à installer, ils régulent la température avec un débit...
Groupe froid - Chiller
Les groupes froids Aggreko assurent un refroidissement temporaire puissant, fiable et rapide à déployer. Ils s’intègrent facilement aux systèmes existants et garantissent...
Stockage d'énergie sur batterie (BESS)
BESS Aggreko – Stockage d’énergie flexible Aggreko propose des solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour optimiser la consommation, réduire les...
Groupe électrogène
Groupe électrogène – Énergie fiable partout Nos groupes électrogènes diesel et gaz offrent une alimentation électrique temporaire, mobile et sécurisée...
Chauffage électrique
Les chauffages électriques Aggreko offrent une chaleur propre, sûre et immédiate pour les chantiers. Faciles à installer, ils sont parfaits pour le séchage de matériaux,...