Stockage d'énergie sur batterie (BESS)
BESS Aggreko – Stockage d’énergie flexible
Aggreko propose des solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour optimiser la consommation, réduire les émissions et renforcer la fiabilité énergétique. Nos systèmes modulaires s’intègrent facilement aux énergies renouvelables ou aux générateurs, et sont disponibles à la location pour une flexibilité maximale.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
ECO Controller + monitoring à distance 24/7 (Aggreko Remote Monitoring)
Plug-and-play, prêt à déployer
zéro CO₂, réduction jusqu’à 80 % des émissions dans certains cas
Compatible avec les générateurs et les énergies renouvelables (solaire, éolien)
Fonctionnement en mode îlot, parallèle ou hybride
Intégration possible avec systèmes CVC, protection incendie, distribution électrique
Faible bruit, maintenance réduite, installation rapide
Divers
Réduction des coûts de carburant et des émissions sur les chantiers
Autonomie énergétique pour sites hors réseau
Réduction de la dépendance aux générateurs diesel
Soutien aux infrastructures de recharge rapide
Réduction des pics de demande sur le réseau
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Groupe froid - Chiller
Les groupes froids Aggreko assurent un refroidissement temporaire puissant, fiable et rapide à déployer. Ils s’intègrent facilement aux systèmes existants et garantissent...
Chaudière industrielle
Les chaudières Aggreko offrent une chaleur fiable et sans émission pour les besoins temporaires sur chantier. Faciles à installer, elles sont idéales pour le séchage,...
Climatiseur
Les climatiseurs mobiles Aggreko assurent un refroidissement rapide, silencieux et efficace pour les chantiers. Faciles à installer, ils régulent la température avec un débit...
Chauffage électrique
Les chauffages électriques Aggreko offrent une chaleur propre, sûre et immédiate pour les chantiers. Faciles à installer, ils sont parfaits pour le séchage de matériaux,...
Groupe électrogène
Groupe électrogène – Énergie fiable partout Nos groupes électrogènes diesel et gaz offrent une alimentation électrique temporaire, mobile et sécurisée...