Stockage d'énergie sur batterie (BESS)

Aggreko France
BESS Aggreko – Stockage d’énergie flexible

Aggreko propose des solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour optimiser la consommation, réduire les émissions et renforcer la fiabilité énergétique. Nos systèmes modulaires s’intègrent facilement aux énergies renouvelables ou aux générateurs, et sont disponibles à la location pour une flexibilité maximale.

Caractéristiques techniques

ECO Controller + monitoring à distance 24/7 (Aggreko Remote Monitoring)
Plug-and-play, prêt à déployer
zéro CO₂, réduction jusqu’à 80 % des émissions dans certains cas
Compatible avec les générateurs et les énergies renouvelables (solaire, éolien)
Fonctionnement en mode îlot, parallèle ou hybride
Intégration possible avec systèmes CVC, protection incendie, distribution électrique
Faible bruit, maintenance réduite, installation rapide

Réduction des coûts de carburant et des émissions sur les chantiers
Autonomie énergétique pour sites hors réseau
Réduction de la dépendance aux générateurs diesel
Soutien aux infrastructures de recharge rapide
Réduction des pics de demande sur le réseau

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Aggreko France - Batiweb

Aggreko : L’énergie mobile pour vos chantiers Leader mondial de solutions énergétiques...

5, rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
France

