Stockage d'énergie sur batterie (BESS)

BESS Aggreko – Stockage d’énergie flexible

Aggreko propose des solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour optimiser la consommation, réduire les émissions et renforcer la fiabilité énergétique. Nos systèmes modulaires s’intègrent facilement aux énergies renouvelables ou aux générateurs, et sont disponibles à la location pour une flexibilité maximale.