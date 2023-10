Cladisol, l’isolation haute performance des bardages metalliques double peau

Système sous Avis Technique n° 2/11-1438

Les meilleures performances Up du marché

Adapté aux zones sismiques

Mise en œuvre rapide

Applicable aussi en ERP

Panneaux légers : surcharge structure limitée et manutention aisée

Profil de reprise de charge non systématique

Réduction des ponts thermiques (grâce à la vis entretoise)

Système compatible avec des solutions d’étanchéité à l’air

Compatible avec les labels HQE® et BREEAM