Collection tapis Quickmat, la solution la plus rapide en tapis d'entrée
Forts d’une expertise acquise au cours de 50 années d’expérience dans le secteur des finitions pour bâtiments, nous avons développé un large éventail de systèmes de tapis, dont le concept Quickmat, une construction unique qui allie différents types d’inserts, inserts grattants, inserts absorbants ainsi qu’un système de collecte des saletés.
- Quick Duo : Le Top Budget,
- Quick Trio : Le Best Seller,
- Quick Star : le Design,
- Quick Alu : L'Hybride,
- Quickmat-tile : le Modulaire,
- Quick Scrapex : l'Extérieur,
Les tapis d’entrée sont essentiels pour les bâtiments neufs et rénovés : Les tapis ROMUS sont spécialement conçus pour empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les bâtiments afin de prévenir contre l’encrassement, l’usure prématurée du revêtement de sol, limiter les coûts d’entretien et éviter les chutes.
- GAIN DE TEMPS : INSTALLATION IMMÉDIATE : Ceci pour tous les modèles : à la coupe, au rouleau et en dalles.
- X10 UNE CAPACITÉ À PIÉGER LA POUSSIÈRE 10 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU‘UN SOL TEXTILE : Selon un étude faite par un laboratoire indépendant sur le Quick Trio.
- AUCUN PROBLÈME DE DIMENSIONS : Coupe du tapis sur mesure possible.
- Jusqu'à 2000 Passages par jour: TRAFIC ÉLEVÉ
- UN CONCEPT GLOBAL POUR L‘INTÉRIEUR ET L‘EXTÉRIEUR Quick Scrapex / Quick Star : même design mais usage différent.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
A la coupe, ou en rouleau ou en dalles.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
