Collection tapis Quickmat, la solution la plus rapide en tapis d'entrée

Forts d’une expertise acquise au cours de 50 années d’expérience dans le secteur des finitions pour bâtiments, nous avons développé un large éventail de systèmes de tapis, dont le concept Quickmat, une construction unique qui allie différents types d’inserts, inserts grattants, inserts absorbants ainsi qu’un système de collecte des saletés.

Quick Duo : Le Top Budget,

Quick Trio : Le Best Seller,

Quick Star : le Design,

Quick Alu : L'Hybride,

Quickmat-tile : le Modulaire,

Quick Scrapex : l'Extérieur,

Les tapis d’entrée sont essentiels pour les bâtiments neufs et rénovés : Les tapis ROMUS sont spécialement conçus pour empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les bâtiments afin de prévenir contre l’encrassement, l’usure prématurée du revêtement de sol, limiter les coûts d’entretien et éviter les chutes.