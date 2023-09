Conduire un projet Smart Grid avec le label R2S-4GRIDS - Devenir Référent 4Grids - REFR4G

Catégorie : Formation continue

L’extension 4GRIDS du label R2S-Ready2Services est délivrée par Certivéa en France et par Cerway à l’international. 4GRIDS, qui se base sur le cadre de définition élaborée par la Smart Buildings Alliance (SBA) a pour vocation de permettre aux bâtiments non résidentiels une maitrise et flexibilité énergétiques grâce au numérique. Ce référentiel fait donc pleinement le lien entre transitions énergétique et numérique. Il comprend 5 thèmes qui décrivent les éléments techniques et de gouvernance à mettre en place pour qu’un bâtiment fournisse effectivement des services énergétique permettant par exemple de réduire les consommations énergétiques, optimiser la température de consigne ou de réaliser des effacements.



La formation “Devenir Référent 4GRIDS” comprend une partie d’évaluation, elle a pour objectif d’attester la bonne compréhension de l’extension 4GRIDS. L’évaluation porte à la fois sur les principes du label (process de labélisation, référents...) ainsi que sur le contenu du référentiel technique.



La formation est préparatoire à l’examen permettant d’acquérir la reconnaissance de Référent sur l’extension 4GRIDS du label R2S.



Objectifs :

Gérer et mettre en œuvre la gestion énergétique active d’un projet de Smart Building.

Accéder au statut de Référent 4GRIDS (sous condition de réussite).

Connaître l’extension 4GRIDS du label R2S.

Maîtriser le process de labélisation.

Maîtriser les exigences techniques du référentiel.

Identifier le rôle, les missions et engagements du Référent.

Diplôme préparé : Autre Thème : Devenir référent Smart Montant : 1 800 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Pour candidater au titre de Référent :

Être référent R2S

5 ans ans minimum d’expérience en : Conception ou exploitation d’un bâtiment connecté et communicant, et performance énergétique du bâtiment (gestion active de l’énergie) ; Bonnes connaissances dans le domaine du bâtiment (déroulé d’un projet de construction, connaissance des acteurs, documents techniques).

Avant la formation :

Avoir pris connaissance des règles de reconnaissance des référents, du référentiel et des règles de labélisation. Publics ciblés : AMO smart building, AMO Energie, Ingénieurs de bureaux d’études, Maîtrise d’ouvrage travaillant sur un projet de bâtiment connecté et communicant ayant des notions « smart grids » ou de gestion active de l’énergie (pilotage, monitoring, flexibilité…), Maîtrise d’œuvre

Programme :

Consultez le programme ici.