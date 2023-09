Conduite d’une opération à faible impact carbone - OPE10

Catégorie : Formation continue

L’enjeu de cette formation est d’accompagner les différents acteurs de l’acte de construire en leur indiquant les différents jalons et leviers qui permettent de suivre et d’anticiper les performances du projet au regard de l’approche Carbone.



Objectifs :

Comprendre les changements exigés par la conduite d’une opération à faible impact carbone.

Connaître les points d’attention à chaque phase du projet depuis le programme jusqu’à la réception et l’exploitation.

Identifier les points de vigilance dans les appels d’offres publics.

Diplôme préparé : Autre Thème : Environnement, Construction, Impact Carbone Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maitrise d’ouvrage publique ou privée – Architectes – Bureau d’études et d’ingénierie – Bureau de contrôle – Entreprises de construction

Programme :