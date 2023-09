Mettre en place une approche performancielle de la sécurité incendie - ISI1

Catégorie : Formation continue

L’ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) est une approche dite « performancielle », par comparaison à celle dite prescriptive. Elle permet, par une approche multicritères, une meilleure optimisation des structures et des équipements au regard du risque incendie. Elle est dans certains cas le dernier recours pour répondre aux exigences réglementaires pour des ouvrages complexes par leurs configurations structurales et leurs conditions d’exploitation. Pour les ouvrages anciens, elle permet de répondre aux exigences de sécurité dans des meilleures conditions technico-économiques par une évaluation optimale du risque et du comportement réel de la structure. Elle est une réponse adaptée pour les architectes, bureaux d’étude, maîtres d’ouvrages, exploitants, confrontés à la recherche d'un équilibre coût/sécurité optimal et compatible avec le concept architectural et l'exploitation projetée de l’ouvrage.



Objectifs :

Comprendre les principes fondamentaux de l’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI).

Maîtriser le contexte réglementaire français dans lequel l’ISI s’insère.

Comprendre le déroulement d’une étude ISI de désenfumage et de résistance au feu.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations, Sécurité Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir des notions sur la sécurité incendie ou avoir suivi la formation « Fondamentaux de la sécurité incendie » (eSEC0). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises de Bâtiment - Industriels - Bureaux de contrôles - Responsables et agents de sécurité - Enseignants et formateurs - Plus généralement, toute personne souhaitant découvrir l’Ingénierie de Sécurité Incendie

Programme :