Coulisseau : accessoire pour plafonds suspendus

SEMIN

Le coulisseau est un accessoire de fixation en acier galvanisé conçu pour la mise en œuvre de plafonds apparents suspendus. Il permet la fixation fiable des profils porteurs, garantissant la stabilité et la durabilité de l’ossature du plafond.

Grâce à sa forte résistance mécanique, le coulisseau s’adapte aux exigences des chantiers neufs comme de rénovation. Sa pose classique et rapide facilite l’installation et optimise le temps de mise en œuvre.

Compatible avec les profils porteurs T15, T24 et T35, cet accessoire constitue une solution polyvalente pour la réalisation d’ossatures de plafonds suspendus, assurant un assemblage précis et sécurisé des éléments porteurs.

Les avantages du coulisseau :

  • Forte résistance
  • Pose classique et rapide
  • Compatible avec profils porteurs T15, T24, T35

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : Coulisseau
Fonction : Fixation de profils porteurs
Matériau : Acier galvanisé
Usage : Plafond apparent suspendu
Pose : Classique et rapide
Compatibilité profils : T15,T24,T35
Résistance : Élevée

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


