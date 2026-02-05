Coulisseau : accessoire pour plafonds suspendus

Le coulisseau est un accessoire de fixation en acier galvanisé conçu pour la mise en œuvre de plafonds apparents suspendus. Il permet la fixation fiable des profils porteurs, garantissant la stabilité et la durabilité de l’ossature du plafond.

Grâce à sa forte résistance mécanique, le coulisseau s’adapte aux exigences des chantiers neufs comme de rénovation. Sa pose classique et rapide facilite l’installation et optimise le temps de mise en œuvre.

Compatible avec les profils porteurs T15, T24 et T35, cet accessoire constitue une solution polyvalente pour la réalisation d’ossatures de plafonds suspendus, assurant un assemblage précis et sécurisé des éléments porteurs.

Les avantages du coulisseau :