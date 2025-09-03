Couteau "ROMCUT" + 2 rails 1,10m
Le couteau ROMCUT est un outil qui assure une découpe précise et nette des revêtements de sol PVC ainsi que pour des revêtements textiles souples et caoutchouc. Grâce à son rail, il garantit une coupe droite à 90° et uniforme, il peut être utilisé pour :
- une coupe de débit,
- une coupe de propreté,
- une coupe double.
Caractéristiques et avantages
- Modularité des rails : Les 2 rails de 1.10m livré avec le ROMCUT peuvent être facilement assemblés les uns aux autres, permettant ainsi d’augmenter la longueur de travail selon les besoins du projet.
- Utilisation bidirectionnelle : Ce coupe-joint peut être utilisé dans les deux sens, ce qui facilite son maniement et permet de réaliser des coupes dans différentes directions sans avoir à repositionner l’outil.
- Accessoires inclus : Le couteau ROMCUT est livré avec deux lames droites (référence 92136 ou 92126).
Utilisation
Fixer les 2 rails ensemble et les positionner sur le ou les revêtements à découper. Positionner le guide blanc situé sous le couteau sur la glissière du rail (lame côté extérieur du rail). Débloquer puis régler la sortie de lame profondeur de coupe) à l’aide des molettes métalliques supérieurs puis rebloquer l’ensemble. Réaliser la coupe en déplaçant le couteau ROMCUT le long du rail.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Réf.95530
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Nez de marche "Dessus striés" - Strié dessus large
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute. Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de...
Décolleuse autotractée "Liberco"
Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces...
Les barrettes de guidage adhésives « Easyguide-2 » : une pose rapide et fiable
En tant que rails de guidage, les barrettes « Easyguide-2 » facilitent le déplacement et l’orientation des personnes en situation d’handicap visuel. Adhésif de dernière...
Indicateur d'humidité
Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité...
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Gamme «ALL-GRIP» - antidérapant sol
La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d’une surface graineuse antidérapante...
Nez de marches
Plus de 150 références de nez de marches antidérapants ou de décoration, en aluminium anodisé argent ou or, en laiton, inox, pvc ou caoutchouc. A noter, une gamme avec...
Bande de guidage "Bao-Roll" Blanc
Bande de guidage en résine à réaliser en combinant : Un pochoir adhésivé en rouleau facile et rapide à appliquer au sol, Une résine...
Cadres encastrés dans LVT & Stratifiés
Seuils extra-plats, ép. 2 mm. Lors d’une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d’épaisseur, laisser une espace vide ou créer un espace après pose en délignant...
Tapis Quick Trio à la coupe / au rouleau
Le Quick Trio est un tapis d'entrée révolutionnaire à usage commercial modéré composé de polypropylène et de polyamide répartis sur 3 bandes...