Couteau "ROMCUT" + 2 rails 1,10m

ROMUS
Le couteau ROMCUT est un outil qui assure une découpe précise et nette des revêtements de sol PVC ainsi que pour des revêtements textiles souples et caoutchouc. Grâce à son rail, il garantit une coupe droite à 90° et uniforme, il peut être utilisé pour :

  • une coupe de débit,
  • une coupe de propreté,
  • une coupe double.

Caractéristiques et avantages

  • Modularité des rails : Les 2 rails de 1.10m livré avec le ROMCUT peuvent être facilement assemblés les uns aux autres, permettant ainsi d’augmenter la longueur de travail selon les besoins du projet.
  • Utilisation bidirectionnelle : Ce coupe-joint peut être utilisé dans les deux sens, ce qui facilite son maniement et permet de réaliser des coupes dans différentes directions sans avoir à repositionner l’outil.
  • Accessoires inclus : Le couteau ROMCUT est livré avec deux lames droites (référence 92136 ou 92126).

Utilisation

Fixer les 2 rails ensemble et les positionner sur le ou les revêtements à découper. Positionner le guide blanc situé sous le couteau sur la glissière du rail (lame côté extérieur du rail). Débloquer puis régler la sortie de lame profondeur de coupe) à l’aide des molettes métalliques supérieurs puis rebloquer l’ensemble. Réaliser la coupe en déplaçant le couteau ROMCUT le long du rail.

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Réf.95530

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
