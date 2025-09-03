Couteau "ROMCUT" + 2 rails 1,10m

Le couteau ROMCUT est un outil qui assure une découpe précise et nette des revêtements de sol PVC ainsi que pour des revêtements textiles souples et caoutchouc. Grâce à son rail, il garantit une coupe droite à 90° et uniforme, il peut être utilisé pour :

une coupe de débit,

une coupe de propreté,

une coupe double.

Caractéristiques et avantages

Modularité des rails : Les 2 rails de 1.10m livré avec le ROMCUT peuvent être facilement assemblés les uns aux autres, permettant ainsi d’augmenter la longueur de travail selon les besoins du projet.

Utilisation bidirectionnelle : Ce coupe-joint peut être utilisé dans les deux sens, ce qui facilite son maniement et permet de réaliser des coupes dans différentes directions sans avoir à repositionner l’outil.

Accessoires inclus : Le couteau ROMCUT est livré avec deux lames droites (référence 92136 ou 92126).

Utilisation

Fixer les 2 rails ensemble et les positionner sur le ou les revêtements à découper. Positionner le guide blanc situé sous le couteau sur la glissière du rail (lame côté extérieur du rail). Débloquer puis régler la sortie de lame profondeur de coupe) à l’aide des molettes métalliques supérieurs puis rebloquer l’ensemble. Réaliser la coupe en déplaçant le couteau ROMCUT le long du rail.