Cylindre mécatronique à clé verticale CSF F9000 - (système Flex) par ISEO FRANCE

Le cylindre F9000 à clé verticale, protégée par marque déposée et brevetée, respecte toutes les conditions requises de sécurité et de flexibilité des systèmes contrôlés complexes : intelligence au service de la sécurité grâce à la barrière visible protégeant contre les nouvelles méthodes de clonage des clés, associée à la simplicité de la programmation électronique.

Des performances maximales obtenues en multipliant la sécurité mécanique par la flexibilité électronique et l’intelligence d'une programmation sur mesure.

Le cylindre mécatronique F9000 s’installe comme un cylindre mécanique standard et garantit une utilisation simple grâce à l’absence de câblage électrique et de piles dans le cylindre. Il est compatible avec tous les cylindres mécaniques du système CSF et permet ainsi de réaliser des structures mixtes avec différents niveaux de sécurité suivant l’importance attribuée aux accès à contrôler. F9000 associe la haute sécurité mécanique du système CSF avec la flexibilité et la sécurité de la gestion électronique. Il représente la solution idéale pour le contrôle des accès de tout type d’immeuble, aussi bien public que privé. Il est tout à fait adapté à la gestion des parties communes et de toutes les entrées (du local seul à l’immeuble)

Avantages produit :