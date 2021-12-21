ConnexionS'abonner
Fermer

Cylindre mécatronique à clé verticale CSF F9000 - (système Flex) par ISEO FRANCE

Partager le produit
ISEO FRANCE

Le cylindre F9000 à clé verticale, protégée par marque déposée et brevetée, respecte toutes les conditions requises de sécurité et de flexibilité des systèmes contrôlés complexes : intelligence au service de la sécurité grâce à la barrière visible protégeant contre les nouvelles méthodes de clonage des clés, associée à la simplicité de la programmation électronique.

Des performances maximales obtenues en multipliant la sécurité mécanique par la flexibilité électronique et l’intelligence d'une programmation sur mesure.

Le cylindre mécatronique F9000 s’installe comme un cylindre mécanique standard et garantit une utilisation simple grâce à l’absence de câblage électrique et de piles dans le cylindre. Il est compatible avec tous les cylindres mécaniques du système CSF et permet ainsi de réaliser des structures mixtes avec différents niveaux de sécurité suivant l’importance attribuée aux accès à contrôler. F9000 associe la haute sécurité mécanique du système CSF avec la flexibilité et la sécurité de la gestion électronique. Il représente la solution idéale pour le contrôle des accès de tout type d’immeuble, aussi bien public que privé. Il est tout à fait adapté à la gestion des parties communes et de toutes les entrées (du local seul à l’immeuble)

Avantages produit :

  • Clé unique
  • Ne peut être dupliquée
  • Programmation simple
  • Désactivation immédiate si on perd la clé
  • Aucun câblage n’est requis
  • Gestion d’accès par plages horaires
  • Traçabilité de toutes les ouvertures, même celles qui ne sont pas autorisées
  • Chaque clé a ses autorisations personnalisées qui peuvent être modifiées

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Profil mécanique/électronique vertical paracentrique
Système de retenue avec 6 goupilles mécaniques
Transfert des données et énergie sans contact électrique
Gestion des plages horaires (maximum 23 par cylindre)
1000 clés mises en mémoire dans un cylindre (standard)
Mise en mémoire des 400 dernières tentatives d’accès (standard)
Temps d’ouverture 60 millisecondes
Accès aux modifications des autorisations
Disponible version cylindre VDS Classe BZ+
Disponible version cylindre conforme directive ATEX
Température d’utilisation : - 20°C/+60°C
Taux d’humidité : maximum 93% sans condensation

Divers

Cylindre mécatronique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ISEO FRANCE - Batiweb

ISEO est une société multinationale leader dans la conception et la fabrication de la gestion...

Zone Industrielle 1111 rue du Maréchal Juin CS 90367
77006 Melun Cédex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.