ARGO APP - Système de gestion par ISEO FRANCE

Le système de gestion Argo est la solution idéale pour les résidences ou le petit (B&B, petits commerces, bureaux, magasins, cabinets professionnels, etc.).

À l'aide de votre smartphone et de l'application Argo, vous pouvez ouvrir et gérer les accès à vos portes sur lesquelles sont installées les serrures ISEO de la série Smart sans logiciel supplémentaire ou connexion à Internet : tout cela grâce à la technologie Bluetooth Smart, qui permet au smartphone de communiquer avec les serrures.

Grâce à l'application installée sur le smartphone, l'administrateur peut organiser les autorisations d'accès jusqu'à 300 utilisateurs et voir les 1 000 derniers événements relevés par chaque porte (accès et tentatives non autorisées, etc.).

En plus du smartphone, les portes peuvent être ouvertes à l'aide de l'Apple Watch de la série 4, des badges ISEO et des badges RFID génériques préexistantes (cartes de crédit sans contact, tickets de transport public ou badges de détection de présences), codes PIN ou empreintes digitales.

De plus, en combinaison avec la Smart Gateway, vous pouvez gérer la serrure de porte à distance en autorisant les personnes à entrer ou en lisant les événements.



Avantages produit :