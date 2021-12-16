ARGO APP - Système de gestion par ISEO FRANCE
Le système de gestion Argo est la solution idéale pour les résidences ou le petit (B&B, petits commerces, bureaux, magasins, cabinets professionnels, etc.).
À l'aide de votre smartphone et de l'application Argo, vous pouvez ouvrir et gérer les accès à vos portes sur lesquelles sont installées les serrures ISEO de la série Smart sans logiciel supplémentaire ou connexion à Internet : tout cela grâce à la technologie Bluetooth Smart, qui permet au smartphone de communiquer avec les serrures.
Grâce à l'application installée sur le smartphone, l'administrateur peut organiser les autorisations d'accès jusqu'à 300 utilisateurs et voir les 1 000 derniers événements relevés par chaque porte (accès et tentatives non autorisées, etc.).
En plus du smartphone, les portes peuvent être ouvertes à l'aide de l'Apple Watch de la série 4, des badges ISEO et des badges RFID génériques préexistantes (cartes de crédit sans contact, tickets de transport public ou badges de détection de présences), codes PIN ou empreintes digitales.
De plus, en combinaison avec la Smart Gateway, vous pouvez gérer la serrure de porte à distance en autorisant les personnes à entrer ou en lisant les événements.
Avantages produit :
- Ouverture avec une carte RFID et un smartphone Bluetooth Smart Ready (iOS et Android)
- Les clés perdues ou volées peuvent être facilement effacées
- Possibilité d’ajouter des utilisateurs en limitant la validité temporelle et en assignant des tours horaires hebdomadaires.
- Aucune installation de logiciels ne s'avère nécessaire, hormis l'application Argo
- Aucune autre connexion internet ne s'avère nécessaire
- Communication Bluetooth Smart sécurisée car protégée par les technologies de cryptographie les plus avancées
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Systèmes d'exploitation : Android à partir de la version 4.3 et iOS d'iPhone 4s sous iOS 7
Communication : Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)
Communication sécurisée avec : AES 128 Secure Encryption Over the Air, clés de session AES générées par DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves) et Random Number Generator avec algorithme approuvé par le NIST (National Institute of Standard)
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
