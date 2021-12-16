ConnexionS'abonner
Fermer

ARGO APP - Système de gestion par ISEO FRANCE

Partager le produit
ISEO FRANCE

Le système de gestion Argo est la solution idéale pour les résidences ou le petit (B&B, petits commerces, bureaux, magasins, cabinets professionnels, etc.).

À l'aide de votre smartphone et de l'application Argo, vous pouvez ouvrir et gérer les accès à vos portes sur lesquelles sont installées les serrures ISEO de la série Smart sans logiciel supplémentaire ou connexion à Internet : tout cela grâce à la technologie Bluetooth Smart, qui permet au smartphone de communiquer avec les serrures.

Grâce à l'application installée sur le smartphone, l'administrateur peut organiser les autorisations d'accès jusqu'à 300 utilisateurs et voir les 1 000 derniers événements relevés par chaque porte (accès et tentatives non autorisées, etc.).

En plus du smartphone, les portes peuvent être ouvertes à l'aide de l'Apple Watch de la série 4, des badges ISEO et des badges RFID génériques préexistantes (cartes de crédit sans contact, tickets de transport public ou badges de détection de présences), codes PIN ou empreintes digitales.
De plus, en combinaison avec la Smart Gateway, vous pouvez gérer la serrure de porte à distance en autorisant les personnes à entrer ou en lisant les événements.
 

Avantages produit :

  • Ouverture avec une carte RFID et un smartphone Bluetooth Smart Ready (iOS et Android)
  • Les clés perdues ou volées peuvent être facilement effacées 
  • Possibilité d’ajouter des utilisateurs en limitant la validité temporelle et en assignant des tours horaires hebdomadaires.
  • Aucune installation de logiciels ne s'avère nécessaire, hormis l'application Argo
  • Aucune autre connexion internet ne s'avère nécessaire
  • Communication Bluetooth Smart sécurisée car protégée par les technologies de cryptographie les plus avancées

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Systèmes d'exploitation : Android à partir de la version 4.3 et iOS d'iPhone 4s sous iOS 7
Communication : Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)
Communication sécurisée avec : AES 128 Secure Encryption Over the Air, clés de session AES générées par DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves) et Random Number Generator avec algorithme approuvé par le NIST (National Institute of Standard)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ISEO FRANCE - Batiweb

ISEO est une société multinationale leader dans la conception et la fabrication de la gestion...

Zone Industrielle 1111 rue du Maréchal Juin CS 90367
77006 Melun Cédex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.