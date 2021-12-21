Serrure anti-panique à cylindre, 600 PANIC 4RM par ISEO FRANCE
La serrure mécanique anti-panique 600 PANIC 4RM à cylindre à profil européen fonctionne en association avec la poignée anti-panique aux dimensions réduites PRO 4RM ; elle est adaptée à l'installation sur des portes blindées coupe-feu.
La 600 PANIC 4RM peut remplacer une serrure mécanique existante avec la même configuration. La barre interne retire les pênes et le bec-de-cane en un seul mouvement fluide ; de cette manière, l'utilisateur peut toujours ouvrir la porte de l'intérieur avec facilité, rapidité et en toute sécurité.
La 600 PANIC 4RM permet l'ouverture de la porte de l'intérieur de deux manières différentes :
- Conformément à la norme EN1125 : en appuyant sur la barre, le bec-de-cane et les pênes sont rappelés,
- Conformément à la norme EN179 : en tournant la barre, le bec-de-cane et les pênes sont rappelés.
Pour ouvrir la porte de l'extérieur, la clé actionne les pênes et rappelle le bec-de-cane.
Les serrures présentent différentes saillies et différents entraxes du pêne. Elles présentent également un bec-de-cane réversible et réglable afin de s'adapter aux distances variables entre la porte et le bâti.
Avantages produit :
- Adaptée aux portes blindées coupe-feu
- Bec-de-cane sur le bas, réversible et ajustable
- Ouverture de la porte avec facilité, rapidité et en toute sécurité
- Conforme au grade 7 (maximum) de la norme EN12209
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions standards : 262 x 136 x 30 mm
Entrée : 63 mm
Entraxe : 85 mm
Entraxe des pistons : 28 ou 37 mm
Saillie : 3 ou 13 mm
Divers
Les becs-de-cane sont munis d'une bague en polymère anti-frottement pour une fluidité supérieure.
Les tags associés
- Serrure
- Afficher plus
ARGO APP - Système de gestion par ISEO FRANCE
Le système de gestion Argo est la solution idéale pour les résidences ou le petit (B&B, petits commerces, bureaux, magasins, cabinets professionnels, etc.). À l'aide...
Cylindre mécatronique à clé verticale CSF F9000 - (système Flex) par ISEO FRANCE
Le cylindre F9000 à clé verticale, protégée par marque déposée et brevetée, respecte toutes les conditions requises de sécurité et de flexibilité...
X1R SMART - Serrure motorisée pour portes blindées par ISEO FRANCE
X1R Smart 2.0 est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour être utilisée sur des portes blindées. Elle combine la solidité d'un...
Ferme-porte à bras à glissière IS315 par ISEO FRANCE
Le ferme-porte à bras à glissière IS315 est un ferme-porte aérien compatible avec la plupart des portes du commerce (bois, métal, aluminium, etc.), qui s'installe...
ARIES SMART - Plaque béquille électronique par ISEO FRANCE
La plaque béquille électronique Aries Smart 2.0 est l'un des produits de la gamme ISEO Zero1 pouvant être gérés avec Argo, une application disponible pour smartphone...