Serrure anti-panique à cylindre, 600 PANIC 4RM par ISEO FRANCE

ISEO FRANCE

La serrure mécanique anti-panique 600 PANIC 4RM à cylindre à profil européen fonctionne en association avec la poignée anti-panique aux dimensions réduites PRO 4RM ; elle est adaptée à l'installation sur des portes blindées coupe-feu.

La 600 PANIC 4RM peut remplacer une serrure mécanique existante avec la même configuration. La barre interne retire les pênes et le bec-de-cane en un seul mouvement fluide ; de cette manière, l'utilisateur peut toujours ouvrir la porte de l'intérieur avec facilité, rapidité et en toute sécurité.

La 600 PANIC 4RM permet l'ouverture de la porte de l'intérieur de deux manières différentes :

  • Conformément à la norme EN1125 : en appuyant sur la barre, le bec-de-cane et les pênes sont rappelés,
  • Conformément à la norme EN179 : en tournant la barre, le bec-de-cane et les pênes sont rappelés.

Pour ouvrir la porte de l'extérieur, la clé actionne les pênes et rappelle le bec-de-cane.

Les serrures présentent différentes saillies et différents entraxes du pêne. Elles présentent également un bec-de-cane réversible et réglable afin de s'adapter aux distances variables entre la porte et le bâti.

Avantages produit :

  • Adaptée aux portes blindées coupe-feu
  • Bec-de-cane sur le bas, réversible et ajustable
  • Ouverture de la porte avec facilité, rapidité et en toute sécurité
  • Conforme au grade 7 (maximum) de la norme EN12209

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions standards : 262 x 136 x 30 mm
Entrée : 63 mm
Entraxe : 85 mm
Entraxe des pistons : 28 ou 37 mm
Saillie : 3 ou 13 mm

Divers

Les becs-de-cane sont munis d'une bague en polymère anti-frottement pour une fluidité supérieure.

