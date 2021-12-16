X1R SMART - Serrure motorisée pour portes blindées par ISEO FRANCE
X1R Smart 2.0 est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour être utilisée sur des portes blindées. Elle combine la solidité d'un verrouillage mécanique à la flexibilité du contrôle électronique via un smartphone, un badge RFID ou un clavier.
L'ouverture se fait à l'aide d'un moteur ou par déblocage rapide « Single Action » et la fermeture, par actionnement motorisé commandé par un microprocesseur de dernière génération. En cas d'absence d'alimentation électrique, le fonctionnement du pêne est assuré par le mouvement classique de la clé, muni d'un système de sécurité capable de déconnecter la motorisation pendant le fonctionnement du cylindre mécanique.
Avantages produit :
- Déverrouillage à l'aide d'un moteur ou du déverrouilleur rapide “Single Action”
- En cas de coupure de l'alimentation l'actionnement du pêne dormant est garanti par la clé
- Serrures interchangeables avec la plupart des serrures mécaniques
- Pose facile et rapide
- Système géré par Iseo Argo, application disponible sur la plateforme iOS et Androïd
- Caches disponibles en différentes finitions
- Indice de protection maximal de résistance à la casse (EN12209)
- Différentes alimentations disponibles
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Lecteur RFID : Multistandard 13,56 Mhz
Module Bluetooth 4 0 : 2,4GHz Radio Board
Unité alimentation : 8-30 V cc, P = 30W
Piles alcalines type “D” 6 x 1,5V
Capteurs contact porte
Entrée opto-isolée : 8-30 V cc/ac
Relais en sortie : 30 V cc/V ca, 1 A MAX
Versions : de série ou Single Action
Cadre de poignée : 8 mm
Entrée : 63 mm
Entraxe : 85 mm
Divers
Serrure
