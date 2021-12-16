X1R SMART - Serrure motorisée pour portes blindées par ISEO FRANCE

X1R Smart 2.0 est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour être utilisée sur des portes blindées. Elle combine la solidité d'un verrouillage mécanique à la flexibilité du contrôle électronique via un smartphone, un badge RFID ou un clavier.

L'ouverture se fait à l'aide d'un moteur ou par déblocage rapide « Single Action » et la fermeture, par actionnement motorisé commandé par un microprocesseur de dernière génération. En cas d'absence d'alimentation électrique, le fonctionnement du pêne est assuré par le mouvement classique de la clé, muni d'un système de sécurité capable de déconnecter la motorisation pendant le fonctionnement du cylindre mécanique.

Avantages produit :