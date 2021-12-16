ARIES SMART - Plaque béquille électronique par ISEO FRANCE

La plaque béquille électronique Aries Smart 2.0 est l'un des produits de la gamme ISEO Zero1 pouvant être gérés avec Argo, une application disponible pour smartphone iOS et Android permettant d'ajouter, de supprimer ou de modifier les accès à une porte donnée.

Grâce à sa flexibilité et à sa simplicité d'installation, c'est la solution idéale en matière de contrôle d'accès dans un contexte collectif et résidentiel (bâtiments commerciaux, industries, administrations, établissements privés, université et écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, hôtels et résidences).

Avantages produit :