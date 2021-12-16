ARIES SMART - Plaque béquille électronique par ISEO FRANCE
La plaque béquille électronique Aries Smart 2.0 est l'un des produits de la gamme ISEO Zero1 pouvant être gérés avec Argo, une application disponible pour smartphone iOS et Android permettant d'ajouter, de supprimer ou de modifier les accès à une porte donnée.
Grâce à sa flexibilité et à sa simplicité d'installation, c'est la solution idéale en matière de contrôle d'accès dans un contexte collectif et résidentiel (bâtiments commerciaux, industries, administrations, établissements privés, université et écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, hôtels et résidences).
Avantages produit :
- Grande adaptabilité
- Disponible en deux versions : intérieur et extérieur
- Connexion directe aux équipements Bluetooth Smart Ready
- Déverrouillable avec une carte RFID et un smartphone Bluetooth Smart Ready
- Les clés perdues ou volées peuvent être facilement effacées
- Absence de fils électriques
- Grande flexibilité
- Bas coûts de pose
- Pose sur toutes les portes (bois, aluminium, métal, PVC, etc.)
- Forme élégante et sobre
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Lecteur Multistandard RFID à 13,56 MHz ISO 14443 A/B (compatible avec Mifare Classic, Mifare Plus et Mifare DesFire)
Dispositif breveté d'allumage à travers le lecteur RFID, via la carte ou le téléphone afin d'optimiser la charge des piles.
Interface de liaison : via Bluetooth Smart ou Modem RFID de proximité
Piles : 2 piles au lithium AA 3.6 V cc et pile au lithium pour la sauvegarde de la mémoire CR2016
Entraxe dormant/cylindre : 70, 72, 85 et 92 mm
Signalisations : LED 1 vert, 1 rouge et avertisseur sonore
Largeur plaque : 38 mm
Longueur plaque : 294 mm
Épaisseur plaque : 17 mm
Longueur poignée : 131 mm à partir du milieu
Poids : 1 530 g
Divers
Plaque béquille électronique
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
