Ferme-porte à bras à glissière IS315 par ISEO FRANCE

Le ferme-porte à bras à glissière IS315 est un ferme-porte aérien compatible avec la plupart des portes du commerce (bois, métal, aluminium, etc.), qui s'installe aussi sur les portes coupe-feu.

Sa force est réglable par vis, et va de 3 à 5.

Il dispose d'un freinage à l'ouverture ajustable afin de prévenir des ouvertures trop brusques ; on peut aussi lui ajouter un dispositif d'arrêt ajustable ou un limiteur d'ouverture.

Sa fermeture est silencieuse et il dispose de la fonction temporisation, ce qui le rend adapté au passage de personnes handicapées, des personnes âgées ou d'objets encombrants. De surcroît, le design de ce ferme-porte est unique, grâce notamment à son carter intégral qui cache et protège toutes les vis de réglage.



Avantages produit :