Ferme-porte à bras à glissière IS315 par ISEO FRANCE

ISEO FRANCE

Le ferme-porte à bras à glissière IS315 est un ferme-porte aérien compatible avec la plupart des portes du commerce (bois, métal, aluminium, etc.), qui s'installe aussi sur les portes coupe-feu.

Sa force est réglable par vis, et va de 3 à 5.

Il dispose d'un freinage à l'ouverture ajustable afin de prévenir des ouvertures trop brusques ; on peut aussi lui ajouter un dispositif d'arrêt ajustable ou un limiteur d'ouverture.

Sa fermeture est silencieuse et il dispose de la fonction temporisation, ce qui le rend adapté au passage de personnes handicapées, des personnes âgées ou d'objets encombrants. De surcroît, le design de ce ferme-porte est unique, grâce notamment à son carter intégral qui cache et protège toutes les vis de réglage.
 

Avantages produit :

  • Conforme à la norme EN1154
  • Force réglable de 3 à 5
  • Apte aux portes coupe-feu
  • Fermeture silencieuse

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Force : 3-5 pour porte de largeur maximum de 1250 mm
Réglage de la force par vis
Ouverture max : 180°
Valves de réglage : Vitesse de fermeture (180°-15°), à-coup final (15°-0°), frein à l’ouverture et temporisation à la fermeture
Versions/accessoires : Version standard avec bras à glissière, version inversée avec bras à glissière (RV), dispositif de retenue mécanique en option, limiteur d’ouverture en option et cale de pose en option
Finitions : Argent, blanc et noir
Dimension : 302 x 74 x 51,5 mm (corps)

Divers

Ferme-porte

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

