ISEO FRANCE

Zone Industrielle 1111 rue du Maréchal Juin CS 90367
77006 Melun Cédex
France
ISEO est une société multinationale leader dans la conception et la fabrication de la gestion des accès intelligents.

ISEO travaille depuis 1969 pour faire avancer le concept de sécurité, en interprétant les besoins des familles, des entreprises et des designers.

Aujourd'hui, c'est un symbole du Made in Italy qui emploie plus de 1.200 personnes dans le monde entier et couvre l'ensemble de la demande du marché : des immeubles résidentiels aux grands sites commerciaux et financiers, en passant par les établissements hôteliers et de transport et les infrastructures critiques.

Grâce à une intégration croissante entre le meilleur de la mécanique de précision et de l'électronique intelligente, ISEO apporte la valeur de la sécurité à une nouvelle dimension : la liberté de mouvement, à travers la philosophie Ultimate Access Technologies.

Le savoir-faire d’ISEO FRANCE:

  • ISEO ZERO1 solutions électroniques
  • Cylindres 
  • Serrures pour menuiseries bois 
  • Serrures de portes métalliques 
  • Serrures de portes blindées 
  • Serrures de portes coupe-feu 
  • Serrures pour menuiseries PVC 
  • Ferme-porte 
  • Dispositifs antipanique pour issues de secours 
  • Cadenas 

