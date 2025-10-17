ISEO FRANCE
77006 Melun Cédex
France
ISEO est une société multinationale leader dans la conception et la fabrication de la gestion des accès intelligents.
ISEO travaille depuis 1969 pour faire avancer le concept de sécurité, en interprétant les besoins des familles, des entreprises et des designers.
Aujourd'hui, c'est un symbole du Made in Italy qui emploie plus de 1.200 personnes dans le monde entier et couvre l'ensemble de la demande du marché : des immeubles résidentiels aux grands sites commerciaux et financiers, en passant par les établissements hôteliers et de transport et les infrastructures critiques.
Grâce à une intégration croissante entre le meilleur de la mécanique de précision et de l'électronique intelligente, ISEO apporte la valeur de la sécurité à une nouvelle dimension : la liberté de mouvement, à travers la philosophie Ultimate Access Technologies.
Le savoir-faire d’ISEO FRANCE:
- ISEO ZERO1 solutions électroniques
- Cylindres
- Serrures pour menuiseries bois
- Serrures de portes métalliques
- Serrures de portes blindées
- Serrures de portes coupe-feu
- Serrures pour menuiseries PVC
- Ferme-porte
- Dispositifs antipanique pour issues de secours
- Cadenas
ARGO APP - Système de gestion par ISEO FRANCE
Le système de gestion Argo est la solution idéale pour les résidences ou le petit (B&B, petits commerces, bureaux, magasins, cabinets professionnels, etc.). À l'aide...
Cylindre mécatronique à clé verticale CSF F9000 - (système Flex) par ISEO FRANCE
Le cylindre F9000 à clé verticale, protégée par marque déposée et brevetée, respecte toutes les conditions requises de sécurité et de flexibilité...
Serrure anti-panique à cylindre, 600 PANIC 4RM par ISEO FRANCE
La serrure mécanique anti-panique 600 PANIC 4RM à cylindre à profil européen fonctionne en association avec la poignée anti-panique aux dimensions réduites PRO...
X1R SMART - Serrure motorisée pour portes blindées par ISEO FRANCE
X1R Smart 2.0 est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour être utilisée sur des portes blindées. Elle combine la solidité d'un...
Ferme-porte à bras à glissière IS315 par ISEO FRANCE
Le ferme-porte à bras à glissière IS315 est un ferme-porte aérien compatible avec la plupart des portes du commerce (bois, métal, aluminium, etc.), qui s'installe...
ARIES SMART - Plaque béquille électronique par ISEO FRANCE
La plaque béquille électronique Aries Smart 2.0 est l'un des produits de la gamme ISEO Zero1 pouvant être gérés avec Argo, une application disponible pour smartphone...
Les tags associés
- Sécurité
- Immeubles résidentiels
- Afficher plus