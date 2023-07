Dalle alvéolaire nidagravel IG040 pour parking en graviers

Des parkings en graviers perméables

Le procédé de stabilisation de graviers nidagravel IG040 est une alternative innovante aux revêtements bitumeux pour l’aménagement de parkings en graviers.

La dalle alvéolaire nidagravel IG040 garantit une surface gravillonnée particulièrement résistante et perméable.

À la fois souple et rigide, cette dalle graviers s’adapte à différents types d’applications telles que des voies de circulation en graviers, des allées carrossables, des parkings perméables de centres commerciaux, des voies d’accès pompiers, des aménagements d'aires de campings ou de parcours de golf.



Un stabilisateur de gravier robuste et facile à poser pour la réalisation de parkings

Les dimensions de la dalle alvéolaire 500 x 500 mm permettent une pose rapide et facile.

Des croisillons de blocage en périphérie de la dalle évitent la déformation et les parois souples du stabilisateur de gravier absorbent les effets de dilatation.



Parking en gravier ou parking en gazon naturel

Le remplissage de la dalle (gravillons ou gazon) dépendra des besoins spécifiques du parking perméable. Découvrez nos conseils de pose en fonction du type de parking désiré.