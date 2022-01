Dalles de moquettes Essence Stripe

Parfaitement adaptée aux environnements commerciaux, Essence Stripe ajoute une touche jeune et ludique à la gamme de produits Essence, avec un graphique linéaire de rayures de différentes épaisseurs, et une palette de tons rafraîchissants.



La dalle en velours bouclé de faible épaisseur remporte un grand succès.



Elle se décline en cinq coloris neutres comprenant des anthracites, des gris et des beiges, et sept nuances plus audacieuses de rouge, orange, bleu et violet. Chacun de ces 12 coloris se marie à merveille avec Essence, Essence Maze et Essence Structure, et ouvre des possibilités infinies de création.