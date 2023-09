Décret Tertiaire : obligations et leviers d'action - REGT20

Catégorie : Formation continue

Situer le décret tertiaire dans le contexte règlementaire global.

Connaître les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.

Donner les leviers d’actions pour répondre aux exigences du décret.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics et privés, Maîtres d’oeuvre : Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes - AMO - Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôle

Programme :