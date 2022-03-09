Diagnostic amiante sans mention

Code formation catalogue/site web : C3220

Le diagnostic amiante est un diagnostic obligatoire pour tous les logements individuels construits avant le 1er juillet 1997. Il vise à déterminer la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans un logement, un matériau qui constitue un problème majeure de santé publique et interdit depuis 1997. Il a pour objectif d'informer le candidat acquéreur sur le bien qu'il projette d'acheter.