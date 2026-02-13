DSN-61/12 : coffret commande et protection multi-fonctions
Le DSN 61 de JETLY est le coffret multifonction de référence pour la commande et la protection de vos pompes (monophasées ou triphasées). Conçu pour prévenir la marche à sec sans l’utilisation de sondes de niveau, il assure une longévité maximale à vos installations de pompage, d'arrosage ou de surpression.
Engagement environnemental : Le cap du recyclé
Dans une démarche de croissance responsable et d'économie circulaire, le DSN 61 évolue durablement. Nous intégrons désormais des boîtiers conçus à partir de matières plastiques recyclées de haute performance.
Réduction de l'empreinte carbone : Cette transition permet de limiter l'usage de plastiques vierges issus du pétrole tout en revalorisant les ressources existantes.
Fiabilité technique intacte : Ce matériau recyclé est spécifiquement traité pour conserver les propriétés mécaniques indispensables aux milieux humides : robustesse face aux chocs, protection contre les UV et maintien de l'étanchéité IP54.
Un savoir-faire Français et Solidaire
Ce produit est le fruit d’une alliance historique de plus de 40 ans entre JETLY, le concepteur R2E et l'AVATH (Association Varoise d’Aide aux Travailleurs Handicapés).
Fabrication Française : Chaque coffret est assemblé, câblé et contrôlé avec une précision industrielle par les équipes de l'ESAT de Toulon.
Impact Social : En choisissant le DSN 61, vous soutenez directement un modèle économique vertueux qui favorise l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Le DSN 61 prouve que la haute technicité peut rimer avec respect de la planète et solidarité humaine.
Matériaux (détail) :
Enveloppe et protection
- Polymères recyclés haute performance : Matériau principal du boîtier (corps et couvercle), issu de la revalorisation de plastiques pour réduire l'impact environnemental.
- Élastomère : Utilisé pour le joint d'étanchéité périphérique garantissant la protection IP54.
- Acier inoxydable : Visserie de fermeture traitée contre la corrosion pour une utilisation en milieux humides.
- Polycarbonate : Matériau utilisé pour les fenêtres translucides de visualisation des voyants LED.
Composants internes et câblage
- Cuivre : Matériau conducteur utilisé pour l'ensemble du câblage interne (assemblé à la main par l'AVATH) et les pistes du circuit imprimé.
- Époxy (FR4) : Support rigide du circuit électronique conçu par R2E.
- Laiton nickelé : Matériau des borniers de raccordement pour une excellente conductivité et une résistance à l'oxydation.
- Silicone ou PVC : Isolants thermiques et électriques pour le gainage des fils internes.
- Étain (norme RoHS) : Alliage utilisé pour les soudures électroniques, garanti sans plomb.
Fixations techniques
- Polyamide (Nylon) : Matériau des supports de composants et des éventuels presse-étoupes, choisi pour sa robustesse mécanique.
Labels et certifications (détail) :
- Engagement Social
- Éco-conception
- Matières Recyclées
- Protection Pompe
- Commande Multifonction
- Manque d'Eau sans Sonde
- Anti-grippage
- Bi-tension 230V/400V
- Étanchéité IP54
- Produit Solidaire
- Partenariat AVATH
- Haute Fiabilité
- Installation Professionnelle
- Bas Carbone
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Alimentation : Bi-tension, fonctionne en 230 V monophasé ou 400 V triphasé (50/60 Hz).
Intensité réglable : * Modèle 12 A : réglable de 1 à 12 A. Modèle 18 A : réglable de 1 à 18 A.
Puissance moteur : Jusqu'à 5,5 kW (selon modèle et tension).
Protections Intégrées
Manque d'eau : Protection par analyse du facteur de puissance (Cos $\phi$), ne nécessite aucune sonde de niveau dans le forage.
Surintensité : Relais thermique électronique réglable pour protéger le moteur contre les surcharges.
Tension : Protection contre la sous-tension et la surtension.
Inversion de phases : Détection automatique (pour les modèles triphasés).
Anti-grippage : Auto-test périodique de la pompe pour éviter le blocage de l'arbre lors de périodes d'inactivité prolongées.
Boîtier : Nouvelle génération en matières plastiques recyclées haute résistance.
Indice de protection : IP54 (étanchéité aux poussières et projections d'eau).Interface : * Affichage par voyants LED (état de marche, défaut, manque d'eau).
Bouton de réarmement en façade.
Entrées de commande : Permet le raccordement d'un interrupteur de niveau, d'un pressostat ou d'une horloge.
Dimensions : Environ 215 x 185 x 115 mm (poids approx. 1,2 kg).
Matériaux
- Acier inoxydable
- Cuivre
- Laiton
- Polyamide tissé
- Polycarbonate
- Polymère
- PVC
- Résine Epoxy
- Silicone
- Élastomère
Labels et certifications
- Fabrication Française
Divers
Forage et puits : Protection contre le manque d'eau des pompes immergées (sans avoir à descendre des sondes dans le forage).
Surpression domestique : Commande et protection des groupes de pression pour l'alimentation de la maison.
Arrosage automatique : Gestion des pompes de surface pour l'irrigation des jardins et espaces verts.
Récupération d'eau de pluie : Pilotage des systèmes de pompage à partir de cuves de stockage.
Assainissement : Protection des pompes de relevage contre le blocage (fonction anti-grippage) et la surchauffe.
Industrie et Agriculture : Protection de petits moteurs électriques (jusqu'à 18 A) contre les surcharges et les inversions de phase.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
