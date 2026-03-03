Duco Acoustic Panel 500HP | Panneau acoustique
Le panneau acoustique DUCO est une grille absorbant le son, fabriquée à partir de profilés d'extrusion en aluminium et toujours réalisée aux dimensions requises.
Les lames Acoustic 300 sont équipées de laine minérale ininflammable. Grâce à sa conception lourde, le modèle Duco Acoustic Panel 500HP présente une valeur d'amortissement élevée ainsi qu'une valeur acoustique forte de pas moins de 21 dB.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ventilation intensive : Faible facteurs de résistance, débits élevés
Module personnalisé : dimension, finitions et fixation adaptables selon le projet
Confort acoustique : affaiblissement maximal jusqu'à 21 dB
Autres caractéristique technique voir fichier
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
