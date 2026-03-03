Duco Acoustic Panel 500HP | Panneau acoustique

Le panneau acoustique DUCO est une grille absorbant le son, fabriquée à partir de profilés d'extrusion en aluminium et toujours réalisée aux dimensions requises.

Les lames Acoustic 300 sont équipées de laine minérale ininflammable. Grâce à sa conception lourde, le modèle Duco Acoustic Panel 500HP présente une valeur d'amortissement élevée ainsi qu'une valeur acoustique forte de pas moins de 21 dB.