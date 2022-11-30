e.SPACE : coffre de volets roulants PVC premium

Le coffre de volet roulant e.SPACE de profine France, alors aux dernières tendances et aux demandes du marché. Grâce aux plus hautes performances, l’e.SPACE est le plus adapté au marché : RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ !



Présentant des valeurs records, le coffre de volet roulant e.SPACE est votre meilleur choix dans le monde de la fermeture. Après des essais intensifs, il a été adapté pour obtenir des valeurs acoustiques records : Jusqu’à 58 dB pour le coffre en T185 et grâce à :

Suppression des ISO des joues acoustiques

Choix entre deux variantes isolants

Ajout d’une option acoustique

Choix entre trois lames finales en fonction du niveau dB souhaité

Enfin, c’est aussi son excellent classement C4 en étanchéité qui fait du coffre e.SPACE celui qui est parfaitement adapté au marché français. De plus, la Rénovation est traitée par la solution de croquage des planches. Le coffre a été étudié pour limiter le nombre de pièces stocké chez le fabricant, le nombre de manipulations par le monteur, tout en intégrant un large éventail d’adaptions possibles.