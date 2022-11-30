e.SPACE : coffre de volets roulants PVC premium
Le coffre de volet roulant e.SPACE de profine France, alors aux dernières tendances et aux demandes du marché. Grâce aux plus hautes performances, l’e.SPACE est le plus adapté au marché : RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ !
Présentant des valeurs records, le coffre de volet roulant e.SPACE est votre meilleur choix dans le monde de la fermeture. Après des essais intensifs, il a été adapté pour obtenir des valeurs acoustiques records : Jusqu’à 58 dB pour le coffre en T185 et grâce à :
- Suppression des ISO des joues acoustiques
- Choix entre deux variantes isolants
- Ajout d’une option acoustique
- Choix entre trois lames finales en fonction du niveau dB souhaité
Enfin, c’est aussi son excellent classement C4 en étanchéité qui fait du coffre e.SPACE celui qui est parfaitement adapté au marché français. De plus, la Rénovation est traitée par la solution de croquage des planches. Le coffre a été étudié pour limiter le nombre de pièces stocké chez le fabricant, le nombre de manipulations par le monteur, tout en intégrant un large éventail d’adaptions possibles.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Valeurs acoustiques records : jusqu'à 58 dB pour coffre T185 et 53 dB pour coffre T215
Solutions brevetées
Classement C4 en étanchéité
Performance Thermique : Uc de 0,99 pouvant aller jusqu‘à Uc 0,71
Coffre disponible en 2 tailles et adaptable sur tous types de menuiseries PVC, Bois, Alu et Acier
Système avec un tiroir unique pour les deux tailles de coffre
Accès et service après-vente facilité
Rénovation par croquage, et donc adaptation à toutes les largeurs d’ailes de recouvrement
Gamme complète de coulisses PVC & Alu
Existe en blanc, gris et beige teintés dans la masse et en 25 coloris filmés
Caisson à tiroir : Positionnement des joues sans pions ni crémaillères
Nombre de pièces limité : stock minimum, possibilités maximum
Fabrication rapide : Rationalisation de la production, rapidité de fabrication et optimisation des coûts
Solutions astucieuses pour le montage sur la menuiserie : Positionnement très rapide sur châssis à l‘aide d’un jonc inséré dans la sous face. Simple, rapide et sûr. Une solution innovante étanche et efficace.
Adaptateur universel pour tous types de menuiseries
Divers
Valeurs acoustiques records : jusqu'à 58 dB pour coffre T185 et 53 dB pour coffre T215
Solutions brevetées
Classement C4 en étanchéité
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Volets roulants
- Afficher plus
PremiSlide 76 : coulissant à frappe premium PVC
Le coulissant KÖMMERLING PremiSlide 76mm présente une conception novatrice de baie coulissante à frappe. Ce système, basé sur le système en PVC KÖMMERLING 76...
Gamme e.VOLUTION profilés 70 mm
Choisir KÖMMERLING, c‘est choisir la marque d‘un leader de profilés pour vos fenêtres PVC premium. KÖMERLING est aujourd‘hui synonyme de haute couture et de qualité...
Gamme 76 Advanced : système à joint central
Avec sa nouvelle gamme 76 ADVANCED, KÖMMERLING reste fidèle à sa stratégie d‘excellence : proposer la meilleure offre du marché avec des profilés PVC de haute...
Kömmerling 76 WarmCore : système hybride PVC-alu
Kömmerling 76 WarmCore est un système hybride innovant qui combine les avantages du PVC et de l’aluminium dans une conception unique. Grâce à son noyau central en PVC enveloppé...