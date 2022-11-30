ConnexionS'abonner
e.SPACE : coffre de volets roulants PVC premium

Kömmerling (profine France SAS)

Le coffre de volet roulant e.SPACE de profine France, alors aux dernières tendances et aux demandes du marché. Grâce aux plus hautes performances, l’e.SPACE est le plus adapté au marché : RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ !

Présentant des valeurs records, le coffre de volet roulant e.SPACE est votre meilleur choix dans le monde de la fermeture. Après des essais intensifs, il a été adapté pour obtenir des valeurs acoustiques records : Jusqu’à 58 dB pour le coffre en T185 et grâce à :

  • Suppression des ISO des joues acoustiques
  • Choix entre deux variantes isolants
  • Ajout d’une option acoustique
  • Choix entre trois lames finales en fonction du niveau dB souhaité

Enfin, c’est aussi son excellent classement C4 en étanchéité qui fait du coffre e.SPACE celui qui est parfaitement adapté au marché français. De plus, la Rénovation est traitée par la solution de croquage des planches. Le coffre a été étudié pour limiter le nombre de pièces stocké chez le fabricant, le nombre de manipulations par le monteur, tout en intégrant un large éventail d’adaptions possibles.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coffre disponible en 2 tailles et adaptable sur tous types de menuiseries PVC, Bois, Alu et Acier
Système avec un tiroir unique pour les deux tailles de coffre
Accès et service après-vente facilité
Rénovation par croquage, et donc adaptation à toutes les largeurs d’ailes de recouvrement
Gamme complète de coulisses PVC & Alu
Existe en blanc, gris et beige teintés dans la masse et en 25 coloris filmés
Caisson à tiroir : Positionnement des joues sans pions ni crémaillères
Nombre de pièces limité : stock minimum, possibilités maximum
Fabrication rapide : Rationalisation de la production, rapidité de fabrication et optimisation des coûts
Solutions astucieuses pour le montage sur la menuiserie : Positionnement très rapide sur châssis à l‘aide d’un jonc inséré dans la sous face. Simple, rapide et sûr. Une solution innovante étanche et efficace.
Adaptateur universel pour tous types de menuiseries

Divers

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
