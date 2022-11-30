PremiSlide 76 : coulissant à frappe premium PVC

Le coulissant KÖMMERLING PremiSlide 76mm présente une conception novatrice de baie coulissante à frappe. Ce système, basé sur le système en PVC KÖMMERLING 76 Advanced, est une révolution au sein des gammes de coulissants thermiques. Pour moderniser les coulissants à translation, à bascule ou encore oscillo coulissants, existants sur le marché, KÖMMERLING a développé une nouvelle solution performante en termes énergétiques et confortable à l’utilisation.



Grâce à des joints à frappe qui viennent bloquer l’air, la fenêtre ne présente aucune marche en partie basse, tel que c’est le cas sur la plupart des systèmes existants. Vous pouvez la franchir sans crainte pour accéder à votre espace extérieur : le seuil est quasiment encastrable dans le sol, améliorant ainsi le confort de passage.



Avec une valeur Uw allant jusqu‘à 0,70 W/(m²/K) en triple vitrage, le coulissant PremiSlide 76 atteint la meilleure performance thermique dans sa catégorie de produit et fait preuve d‘excellence avec ses valeurs AEV : A*4, E*9A, V*A3.



Grâce au système Eco-Slide de SIEGENIA, l'ouverture de ce coulissant est nettement plus simple qu'un oscillo-coulissant : une gamme complète de profils et accessoires à été développé avec ce partenaire.



La performance thermique du système de profilés PVC premium confère à cette menuiserie d'excellentes performances. Evidemment, ce système de profilés PVC est 100% recyclable et 100% made in France.